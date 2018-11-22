FİNANS

Uçaklarda kullanılan malzemeden 'yanmayan evler' üretiyorlar

FİNANS HABERLERİ  | 22.11.2018 11:17 | Son Güncelleme

Konya'da bir firma tarafından, uçak ve hızlı trenlerde kullanılan SMC adı verilen malzemeden üretilen evler, ateşe dayanıklılığı, yüksek ısı yalıtımı özelliği ve sağlamlığı nedeniyle özellikle yurt dışından ilgi görüyor - Firmanın üretim sorumlusu Esra Kahveci: - "Yaklaşık iki sene önce seri üretime başladık. Şimdiye kadar ürettiğimiz evlerin yüzde 80'ini yurt dışına sattık. Cibuti, Moritanya, Tanzanya, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi genellikle sıcak ülkelerden yoğun ilgi var"

MUHAMMED ALİ AKMAN - Konya'da faaliyet gösteren bir firmanın, uçak ve hızlı trenlerde kullanılan SMC adı verilen malzemeden ürettiği evler, ateşe dayanıklılığı, yüksek ısı yalıtımı özelliği ve sağlamlığı nedeniyle özellikle yurt dışından talep görüyor.

Uzun yıllardır SMC (sheet moulding compound) malzemesinden otomotiv yedek parçası üretimi yapan firma, 2013 yılında aynı malzemenin inşaat sektöründe de kullanılması için çalışma başlattı.

Havacılık, uzay, savunma sanayi, sağlık ve otomotiv sektörlerinde endüstriyel ham madde olarak kullanılan SMC malzemesinden yaklaşık 2 yıldır üretilen evler, ateşi iletmemesi, ısı yalıtımı sağlaması ve dayanıklılığı ile dikkati çekiyor.

Firmanın üretim sorumlusu ve endüstri mühendisi Esra Kahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polyester, cam elyafı, mineral dolgu ve çeşitli katkı maddelerinden oluşan SMC'nin, uçaklarda kullanıldığını, istenilen renkte üretilebilir ve kalıplanabilir kompozit bir malzeme olduğunu söyledi.

- "Isı yalıtımı çok yüksek bir malzeme kullanıyoruz"

Parçalı paneller olarak ürettikleri evlerin yapılacağı yerde montajını gerçekleştirdiklerini belirten Kahveci, şöyle devam etti:

"Yaklaşık iki sene önce seri üretime başladık. Şimdiye kadar ürettiğimiz evlerin yüzde 80'ini yurt dışına sattık. Cibuti, Moritanya, Tanzanya, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi genellikle sıcak ülkelerden yoğun ilgi var. Çünkü ısı yalıtımı çok yüksek bir malzeme kullanıyoruz. İç ortamda klimatik etki yapıyor. Kışın dışarısı soğuk iken evin içi sıcak ve yazın dışarısı sıcak iken içerisi serin oluyor."

Ürünlerine hem yurt dışı hem de yurt içinden ilginin olduğuna işaret eden Kahveci, "Son olarak Konya'da bir müşterimize bağ ve bahçe evleri, Peru'ya işçilerin kalacağı 250 adet konteyner, Cibuti'de mülteci kampı ve Kuveyt'e cami satışı gerçekleştirdik." dedi.

Özellikle son aylarda ihracata daha fazla ağırlık verdiklerine dikkati çeken Kahveci, "Bildiğimiz kadarıyla dünyada bu malzemeden ev üreten tek firmayız. Evlerimizin ömrü 100 yılın üzerinde. Ev haricinde mülteci kampları, otel, mescit gibi birçok farklı tarzda üretim gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

- Yüzde 95'i yerli malzeme

Firmanın ham madde üretimi sorumlusu kimyager Fatma Bahadır da Türkiye'de birçok firmanın bu malzemeyi ithal ettiğini hatırlatarak, "Biz malzemeyi kendimiz üretmeye karar verdik. Bunun için ciddi yatırımlar yaptık. İnşaat sektöründe kullandığımız bu malzemeyi, yüzde 95'i yerli olmak üzere kendimiz üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bahadır, ürettikleri evlerin depreme dayanıklı ve insan sağlığına uygun olduğunu aktardı.

Evlerin en dikkati çeken özelliklerinden birisinin de ateşe karşı dayanıklılığı olduğuna değinen Bahadır, şunları kaydetti:

"Kullandığımız malzeme alevi ilerletmediği için 'yanmayan evler' diyoruz. Yaklaşık 30 saniye sonra yapısal özelliği gereği ateşi söndürüyor. Evlerimiz, bakteri üretmez, hijyeniktir, nem, koku olmaz, boya badana gerektirmez. Metalden daha sağlam, plastiklerden daha uzun ömürlü ve korozyona dayanıklıdır. Evlerimiz ömürlük bir malzemeden yapılıyor. Yüksek ses yalıtımına sahip olduğu için akustik kontrol isteyen konferans, toplantı, spor salonları, avm, okul, hastane gibi mekanlarda uygulanabilir. Paneller, duvara monte edilen alüminyum profil yardımıyla kolaylıkla takılabiliyor. İçine katılan farklı malzemelerle ürün kurşun geçirmez hale bile gelebiliyor. Kullanılan mekanlarda enerji tasarrufu sağlıyor."

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ev İnşaat sektörü Konya SMC yanmayan evler

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