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Üçlü Enerji Bakanları Toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 19.04.2019 18:24 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Hazar Bölgesi doğal kaynaklarının ülkemize ve diğer pazarlara iletilmesi için çalışıyoruz. Ülkelerimizin, bölgede ve küresel alanda, başta enerji olmak üzere tüm alanlarda örnek bir iş birliği seviyesini yakalayacağına inanıyorum" - "Gerçekleştirdiğimiz toplantı da hedeflediğimiz bu noktaya varacağımızın bir göstergesidir" - "Ülkelerimiz arasında yalnızca üst düzeyde değil, her kademede gerçekleştireceğimiz diyaloglar enerjinin her alanında düzenli bilgi paylaşımının gerçekleştirilmesine, gerektiğinde ilgi duyulan konularla ilgili istişare yapılmasına ve eş güdümle ortak bir tutumun oluşturulmasına katkı sağlayacaktır"

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan ile Türkmenistan arasında güçlü bir diyalog bulunduğunu belirterek, "Bu çerçevede, Hazar Bölgesi doğal kaynaklarının ülkemize ve diğer pazarlara iletilmesi için çalışıyoruz. Ülkelerimizin, bölgede ve küresel alanda, başta enerji olmak üzere tüm alanlarda örnek bir iş birliği seviyesini yakalayacağına inanıyorum. Gerçekleştirdiğimiz toplantı da hedeflediğimiz bu noktaya varacağımızın bir göstergesidir." dedi.

Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ve Türkmenistan Jeoloji Bakanı Şahım Abdrahmanov, ayrı ayrı heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Üç ülke arasındaki heyetler arası görüşmelerin ardından Üçlü Enerji Bakanları Toplantısı Ortak Bildirisi imzalandı.

Dönmez, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, ortak tarih ve ortak kültür mirasının üzerine kurulu ilişkilerin mükemmel seviyede sürdürülmesinin herkes için memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Dünya tarihinde eşine az rastlanır dayanışma ve kardeşlik gösteren ülkelerin, her platformda birbirlerini destekleyerek ortak çıkarların korunması ve geliştirilmesi için önemli adımlar attığını belirten Dönmez, "Dünyada bizler gibi birbirinin sevinciyle mutlu olan, üzüntüsüyle dertlenen başka ülkeler yoktur. Sayın Devlet Başkanlarımızın gerçekleştireceği zirve öncesinde iş birliğimizi güçlendirmek için her alanda temaslarımızı sürdürüyoruz. Bizler de üç ülke enerji bakanları olarak bu amaçla bir araya gelerek, enerji alanında iş birliğini geliştirme niyetimizi ortaya koymuş olduk." diye konuştu.

Dönmez, ülkeler arasındaki uyum, dayanışma ve uzlaşı sayesinde her alanda olduğu gibi enerji alanında da hayata geçirilebilecek birçok fırsatın mevcut olduğuna inandığını vurguladı.

Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan arasındaki güçlü diyalog ve iş birliğinin sadece bu ülkelere değil, bölge ülkeleri ve halklarına da büyük kazanımlar sağlayacağının altını çizen Dönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Küresel gündem sürekli bir dönüşüm halinde ve dünya politikasında sürekli yeni gelişmelerle karşılaşıyoruz. Söz konusu dönüşümün siyasi, teknik ve insani olarak birçok etkileri bulunmakta. Siyasi ve ekonomik gündemin büyük bir belirleyici ögesi olan enerji sektörü de küresel dönüşümlere paralel büyük bir hızla değişmekte. Ülke olarak biz de dünyada yaşanan gelişmelere uyumlu olarak, kendi enerji sektörümüzde bir dönüşüm sürecini sürdürmekteyiz. Milli enerji ve maden politikamızla birlikte yerli ve yenilenebilir enerjilerin kullanımına öncelik verdik. Altyapı yatırımlarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Bizler bu adımları atarken başta Azerbaycan ve Türkmenistan olmak üzere bütün dostlarımızı yanımızda görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bizim önceliğimiz her zaman ülkemiz ve bölgemizdeki insanların refahı oldu ve olmaya da devam edecektir. Dünyada yaşanan gelişmelerin dışında kalmak mümkün değil. Bu noktada önem taşıyan husus, yaşanan gelişmeleri hepimizin ortak faydasına hizmet edecek şekilde yönlendirebilmemizdir."

- "Her kademedeki diyaloglar iş birliğine katkı sağlayacak"

Dönmez, üç ülkenin benimseyeceği güçlü iş birliği anlayışının, enerjinin her alanında ortaya konulabileceğini ve hidrokarbonlar, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği gibi alanlarda ülkelerin pek çok hedefi ve bunlarla uyumlu imkanlarının bulunduğunu anlattı.

Ülkelerin iş birliği gerçekleştirebileceği alanları bilimsel, teknik ve ekonomik imkanlarla güçlendirebilecek iradenin de bulunduğunu belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Aliyev ve Sayın Berdimuhamedov arasındaki samimi ilişki, güçlü diyalog ve ortak vizyon hedeflerimize ulaşmada bizleri daha güçlü kılmaktadır. Bu güçlü irade ile birlikte, enerji alanında karşılıklı kazanım temelinde atacağımız adımlarla, hem ülkelerimizin hem de bölgenin enerji güvenliğine katkı sağlayacağımızı umut ediyorum. Bu çerçevede, Hazar Bölgesi doğal kaynaklarının ülkemize ve diğer pazarlara iletilmesi için çalışıyoruz. Ülkelerimizin, bölgede ve küresel alanda, başta enerji olmak üzere tüm alanlarda örnek bir iş birliği seviyesini yakalayacağına inanıyorum. Gerçekleştirdiğimiz toplantı da hedeflediğimiz bu noktaya varacağımızın bir göstergesidir. Ülkelerimiz arasında yalnızca üst düzeyde değil, her kademede gerçekleştireceğimiz diyaloglar enerjinin her alanında düzenli bilgi paylaşımının gerçekleştirilmesine, gerektiğinde ilgi duyulan konularla ilgili istişare yapılmasına ve eş güdümle ortak bir tutumun oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.

Bu toplantı çerçevesinde alacağımız kararların ve imzaladığımız ortak bildirinin, ülkelerimiz arasında başta enerji olmak üzere tüm alanlardaki iş birliğini daha da ileriye taşıyacak adımlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Toplantıda konuşan Şahbazov da Azerbaycan ile Türkiye arasında enerjide çok büyük ve stratejik projelerin hayata geçirildiğini ifade ederek, Azerbaycan'ın Türkmenistan ile de güçlü bir ilişkisi olduğunu dile getirdi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Enerji Bakanları Toplantısı

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