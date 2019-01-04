Ücretli poşet uygulaması bez çanta satışını katladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, "4 günlük uygulama sonucunda plastik poşet kullanımı yaklaşık yüzde 50 azaldı." açıklamasının ardından AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, özellikle online alışveriş sitelerinden yapılan bez torba siparişlerinde, uygulamanın hayata geçmesinin ardından yüzde yüzü aşan artışlar yaşandı.

Alternatif olarak tüketicilerin çanta taleplerini karşılamak üzere, kendi bez çantalarını raflarına koyan marketlerin yanı sıra, internetten yapılan bez torba satışları dört günde önemli oranda katlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle hayata geçirilen ücretli plastik poşet uygulamasının, 1 Ocak itibarıyla devreye alınmasıyla, alışverişlerde kullanmak üzere tüketicilerden bez çanta ve fileye olan rağbet arttı.

Market poşetlerinin ücretli olmasının, bez çanta satışlarında yaşanan bu gözle görülür artışta büyük etkisi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü platformumuzun verilerini incelediğimizde, bez çantaların genelde yaz aylarında daha fazla satıldığı bilgisine ulaşıyoruz. En çok bez çantanın satın alındığı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana olarak öne çıkarken, en çok tercih edilen renklerin ise düz krem ve yine krem rengi zeminde yazılı-sloganlı modeller olduğunu görüyoruz."

"Öyle ki, aralık ayının ilk 3 günüyle ocak ayının ilk 3 gününü kıyasladığımızda, GittiGidiyor'da bez çanta satışlarında 2,5 kat artış yaşandığını görüyoruz. Hatta 2019'un ilk 3 günündeki bez çanta satış ortalamasına baktığımızda, günlük ortalama satış hacmi olarak bugüne kadarki en yüksek adetlere ulaşıldığını söyleyebiliriz.

GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede uygulamanın etkilerinin ilk günden itibaren kendisini hissettirdiğine işaret etti.

- "Nostaljik bez çanta, alışveriş ve pazar çantalarına rağbet arttı"

n11.com Satış Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak, uygulamanın ardından bez torba ve alışveriş çantalarının satışlarında büyük artış yaşandığını dile getirdi.

Normal şartlarda belirli bir alıcı kitlesi olan bu ürünlere, uygulama ile birlikte talebin arttığına dikkati çeken Koçak, şu bilgileri verdi:

"1 Ocak 2019 itibarıyla market alışverişlerinde poşetlerin ücretli olmasıyla birlikte nostaljik bez çantalar, alışveriş ve pazar çantalarına rağbet arttı. n11.com’da market, pazar, alışveriş poşeti ve çantalarının satışında 2018 Kasım-Aralık aylarında 2018 Eylül-Ekim aylarına göre 13 kat artış yaşandı. Bu kategoride kasım-aralık aylarında satışlarda yaşanan 13 kat artışı yeni düzenlemeyle market poşetlerinin ücretli olmasına bağlamak mümkün. Sürdürülebilir ve doğa dostu yaşama destek olan bez çantaların satışında yaşanan bu artışın daha da büyüyerek devam etmesini bekliyoruz.

n11.com'da market, pazar, alışveriş poşet ve çantalarının satışında yaşanan 13 kat artış bize tüketicilerin yeni düzenlemeye hazırlık yaptıklarını gösteriyor. Ocak ayı gelmeden bez çanta alanların yanı sıra düzenlemeden yeni haberdar olanların da n11.com’da satışa sunulan çeşitli boyut, renk ve desenlerde bez çanta ve alışveriş çantalarına rağbet göstermesini bekliyoruz."

