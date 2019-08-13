FİNANS

Üçüncü yaş turizminde 10 milyar dolarlık pazar payı

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2019 11:11 | Son Güncelleme

Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Kemal Aydın: - "Türkiye turizmde beklenen gelirin 10 milyar dolarını sadece üçüncü yaş turizminden karşılayabilir" - "Bir an önce bakım fonu ve sigortasını hayata geçirerek, yatalak, hastalık ve bakımla ilgili sorunlarımıza çözüm üretmeliyiz"

MUSTAFA KURT - Deniz, kum, güneş, kültür ve tarih turizminde 193 ülkeden turist çeken Türkiye'nin, sahip olduğu potansiyelle üçüncü yaş turizmi olarak nitelendirilen yaşlı nüfusa yönelik hizmetlerden 10 milyar dolar gelir sağlayabileceği bildirildi.

Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Kemal Aydın, AA muhabirine, önemli bir turizm destinasyonuna sahip Türkiye'nin, yaşlı nüfus turizminden de hak ettiği payı alması gerektiğini söyledi.

Öngörülere göre 2050'de 2 milyar insanın yaşlanacağını aktaran Aydın, özellikle Avrupa ve Asya'daki bazı ülkelerin 3. yaş turizminden pay alabilmek için yoğun çalışma içinde olduklarını belirtti.

Aydın, 2020 yılından itibaren 10 yıllık sürenin sağlıklı yaşlanma zamanı ilan edildiğini bildirdi.

Bu konuda yapılacak çalışmaların Uluslararası Yaşlılık Ajansı ile gerçekleştirileceğini anlatan Aydın, ajans bünyesinde kurulacak Uluslararası Yaşlılık Merkezlerinden birini de Akdeniz bölgesinde kurmak istediklerini kaydetti.

Her yıl 7-10 Aralık'ta Dünya Yaşlılık Forumu gerçekleştirildiğini, bu kez bunu Alanya'da yapmak istediklerini vurgulayan Aydın, "Bu konuda üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşüyoruz. Gelecek 10 yılın stratejilerini Türkiye'de belirlemek istiyoruz. 79 milletten insanın yaşadığı Alanya, iklimiyle dünyanın yaşlılık Davos'u olabilecek bir potansiyele sahip." dedi.

Aydın, Türk kültüründe yaşlıların bilge insan ve her zaman yol gösterici olarak görüldüğünü ifade ederek, bu açıdan dünyanın önemli yaşlı insanlarını Antalya'da toplayarak, tecrübelerini paylaşmak istediklerini söyledi.

Türkiye bu sektöre sahip çıkarsa çok şey kazanacağına işaret eden Aydın, "Üçüncü ve ileri yaş turizminde ülkemizi bir adım daha ileriye götürmek istiyoruz. Sadece bir bakım merkezi kurulduğunu düşünelim. Avrupa'da sigortalar yaşlı bakımlarında 7 bin - 10 bin avro arasında bakım parası veriyor. Bu 15 bin avroya kadar çıkabiliyor. Hem sağlıklı yaşam hem de bakım turizmine girdiğinizde gelir 10 katına kadar çıkabiliyor." diye konuştu.

- "Üçüncü yaş turizmi için altyapıyı hazırlamalıyız"

Turizm ve sağlık sektöründe 3. yaş grubu insanların önemli bir potansiyel olduğuna değinen Aydın, trilyonluk bir sektörden birçok ülkenin payını almak için mücadele içinde olduğunu bildirdi.

Aydın, Akdeniz de bu konuda rehabilitasyon merkezi olarak algılanması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Alanya'da yaşayan on binlerce kişi rehabilitasyon için ülkelerine gidiyor. Oysaki rehabilitasyon hizmetini Türkiye'de almaları gerekiyor. Dünyada bir milyar, Avrupa'da ise 125 milyon yaşlı var. Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde sadece 5 milyon yaşlıyı ağırladığımızı düşünün. Bu gruptaki insanların ekonomiye katkısını kişi başı 2 bin dolarla çarparsanız sadece üçüncü yaş turizminde Türkiye'nin net geliri, en az 10 milyar dolar. Kısacası turizmde beklenen gelirin 10 milyar dolarını sadece üçüncü yaş turizminden karşılayabiliriz."

Her bölgesi farklı özellikteki Türkiye'de yedi bölgede yaşlılar için kurulacak rehabilitasyon merkezlerinin karşılıklı iş birliğiyle yaşlılar ve emekliler için çok daha cazip olacağını anlatan Aydın, yaşlılık merkezlerinin insani ve kültürel etkinlikleri dışında ülkenin milli gelirini de artıran, önemli bir proje olduğunu söyledi.

Aydın, insanların artık daha uzun yaşadığını, yaşam beklentilerinin de 80-90'lı yaşlara kadar çıktığını belirterek, "120 yıla kadar yaşamak istiyorsak 40-50'li yaşlardan sonra kendimize daha fazla değer vermeli ve sağlık merkezlerine gitmeliyiz. O nedenle 50 yaşında yaşlılık ve emekliye hazırlık programlarımızı yapmamız gerekiyor. Keza Türkiye'nin bir an önce bakım fonuna geçmesi gerekiyor. Avrupa çok önceden bu fonu başlattı. Bir an önce bakım fonu ve sigortasını hayata geçirerek yatalak, hastalık ve bakımla ilgili sorunlarımıza çözüm üretmeliyiz." diye konuştu.

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3. yaş alanya Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Kemal Aydın trükiye turizm yaşlılık

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