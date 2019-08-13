Üçüncü yaş turizminde 10 milyar dolarlık pazar payı

MUSTAFA KURT - Deniz, kum, güneş, kültür ve tarih turizminde 193 ülkeden turist çeken Türkiye'nin, sahip olduğu potansiyelle üçüncü yaş turizmi olarak nitelendirilen yaşlı nüfusa yönelik hizmetlerden 10 milyar dolar gelir sağlayabileceği bildirildi. Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Kemal Aydın, AA muhabirine, önemli bir turizm destinasyonuna sahip Türkiye'nin, yaşlı nüfus turizminden de hak ettiği payı alması gerektiğini söyledi. Öngörülere göre 2050'de 2 milyar insanın yaşlanacağını aktaran Aydın, özellikle Avrupa ve Asya'daki bazı ülkelerin 3. yaş turizminden pay alabilmek için yoğun çalışma içinde olduklarını belirtti. Aydın, 2020 yılından itibaren 10 yıllık sürenin sağlıklı yaşlanma zamanı ilan edildiğini bildirdi. Bu konuda yapılacak çalışmaların Uluslararası Yaşlılık Ajansı ile gerçekleştirileceğini anlatan Aydın, ajans bünyesinde kurulacak Uluslararası Yaşlılık Merkezlerinden birini de Akdeniz bölgesinde kurmak istediklerini kaydetti. Her yıl 7-10 Aralık'ta Dünya Yaşlılık Forumu gerçekleştirildiğini, bu kez bunu Alanya'da yapmak istediklerini vurgulayan Aydın, "Bu konuda üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşüyoruz. Gelecek 10 yılın stratejilerini Türkiye'de belirlemek istiyoruz. 79 milletten insanın yaşadığı Alanya, iklimiyle dünyanın yaşlılık Davos'u olabilecek bir potansiyele sahip." dedi.

Aydın, Türk kültüründe yaşlıların bilge insan ve her zaman yol gösterici olarak görüldüğünü ifade ederek, bu açıdan dünyanın önemli yaşlı insanlarını Antalya'da toplayarak, tecrübelerini paylaşmak istediklerini söyledi. Türkiye bu sektöre sahip çıkarsa çok şey kazanacağına işaret eden Aydın, "Üçüncü ve ileri yaş turizminde ülkemizi bir adım daha ileriye götürmek istiyoruz. Sadece bir bakım merkezi kurulduğunu düşünelim. Avrupa'da sigortalar yaşlı bakımlarında 7 bin - 10 bin avro arasında bakım parası veriyor. Bu 15 bin avroya kadar çıkabiliyor. Hem sağlıklı yaşam hem de bakım turizmine girdiğinizde gelir 10 katına kadar çıkabiliyor." diye konuştu. - "Üçüncü yaş turizmi için altyapıyı hazırlamalıyız" Turizm ve sağlık sektöründe 3. yaş grubu insanların önemli bir potansiyel olduğuna değinen Aydın, trilyonluk bir sektörden birçok ülkenin payını almak için mücadele içinde olduğunu bildirdi. Aydın, Akdeniz de bu konuda rehabilitasyon merkezi olarak algılanması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: