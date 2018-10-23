FİNANS

Uçuş ekibinin kıyafetlerini üniversiteliler tasarlayacak

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2018 13:40 | Son Güncelleme

Atlasglobal Havayolları ve Hugo Boss arasında gerçekleşen projeyle Atlasglobal Havayolları uçuş ekibinin yeni kıyafetlerini, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü öğrencileri hazırlayacak

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünde okuyan genç tasarımcılar, Atlasglobal Havayolları ekibinin yeni üniformalarını hazırlayacak.

Projenin tanıtımı için Hugo Boss'un Ege Serbest Bölgesi AŞ yerleşkesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Atlasglobal Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, firmanın kurulduğu günden bu yana ilklere imza attığını söyledi.

Bugün bir ilke daha imza attıklarına işaret eden Ersoy, "Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de havayolu şirketleri, üniformalarını geleneksel yöntemlerle belirliyor ama biz Hugo Boss Tekstil Sanayi ile birlikte tek tip tasarım ve gelenekselleşmiş yöntemleri geçmişte bırakacak bir iş birliğini duyuruyoruz." dedi.

Havayolu sektöründe, kabin ekibi üniforma tasarımında standart bir yaklaşım olduğunu ifade eden Ersoy, sektördeki hemen hemen bütün firmaların dünyaca ünlü bir moda tasarımcısıyla çalışmayı tercih ettiğini aktardı.

Atlasglobal Havayolları olarak üniformalarını yenileme işini bir sosyal sorumluluk projesi mantığıyla yürütme kararı aldıklarına değinen Ersoy, "Ülkemizin geleceği olan üniversite öğrencilerimizle yapmaya karar verdik. Bu stratejimiz doğrultusunda, projedeki iş ortağımız Hugo Boss Tekstil Sanayi ile birlikte Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü öğrencileriyle çalışma kararı aldık. Genç tasarımcılar, ilk olarak kabin ekibimizle bir araya gelecek, onları dinleyecek, şirketimizi inceleyecek. Bu süreçte onlara, ihtiyaçları olan her türlü bilgiyi vereceğiz. Tüm verilere sahip olan tasarımcılar, yine hem havayolu hem de tekstil sektöründe bir ilk olma unvanını taşıyacak, 48 saatlik bir tasarım 'hackathon'u süreci yaşayacak. Hazırlanan tüm tasarımlar farklı uzmanlık alanlarından gelen jüri tarafından değerlendirilecek." diye konuştu.

Ersoy, üniformaların değişiminin yaklaşık 1 milyon avroya mal olacağını sözlerine ekledi.

Hugo Boss Tekstil Sanayi Genel Müdürü Joachim Hensch ise uçakla yolculukta ilk olarak kabin memurlarıyla muhatap olunduğuna işaret ederek, tasarımcı gençlere 'hackathon' sürecinde firmadaki herkesin yardımcı olacağını söyledi.

- Sonuçlar 7 Kasım'da açıklanacak

Proje kapsamında 12 genç tasarımcı, Hugo Boss'da hem kabin çalışanlarıyla görüşüp onların ihtiyaç ve beklentilerini dinleyecek hem de üretilebilir bir tasarım yapmanın püf noktalarını öğrenecek.

Öğrenciler daha sonra Atlasglobal Havayolları'nın İstanbul’daki merkezini ziyaret edecek, şirketi yakından tanıyıp, şirketin tepe yönetimiyle çalışıp görüş alışverişinde bulunacaklar.

Projenin son ayağında ise öğrenciler, 5-7 Kasım'da Hugo Boss Tekstil Sanayi üretim tesislerinde 48 saat içinde hazırlayacakları tasarımlarını jüriye sunacak.

Jüri, birinci olan tasarımı ve tasarımcıyı seçecek.

Yeni üniformaların lansmanı, Nisan 2019 tarihinde yapılacak. Birinci olan tasarımcı, ödül olarak bir yıl boyunca Atlasglobal Havayolları’ndan iki kişilik sınırsız uçuş hakkının yanı sıra Hugo Boss'un Almanya'daki tesislerine iki günlük ziyaret kazanacak.

PARTNERStriptiz! Tek gecede başkalarının bir ayda kazandığı parayı kazanıyorlar!Striptiz! Tek gecede başkalarının bir ayda kazandığı parayı kazanıyorlar!
'Bitmeyen kartuş' siparişlerine yetişemiyor'Bitmeyen kartuş' siparişlerine yetişemiyor
Ev kedileri için alternatif bir seyir yatağıEv kedileri için alternatif bir seyir yatağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atlasglobal Havayolları Atlasglobal Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy Dokuz Eylül Üniversitesi hackathonu Hugo Boss İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

En Çok Okunan Haberler

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Lüzumsuz yere sis farı yakanlara 108 TL ceza

Lüzumsuz yere sis farı yakanlara 108 TL ceza

Dolar ne kadar? 23 Ekim dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 23 Ekim dolar kuru yorumları

Kuzey Marmara Otoyolu konut fiyatlarını arttırdı

Kuzey Marmara Otoyolu konut fiyatlarını arttırdı

TCMB dolar cinsi zorunlu hesaplara ödenen faizi yükseltti

TCMB dolar cinsi zorunlu hesaplara ödenen faizi yükseltti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Bitmeyen kartuş' siparişlerine yetişemiyor

'Bitmeyen kartuş' siparişlerine yetişemiyor

Ev kedileri için alternatif bir seyir yatağı

Ev kedileri için alternatif bir seyir yatağı

Şeker pancarında rekolte düştü, üretici endişeli

Şeker pancarında rekolte düştü, üretici endişeli

Ekol cinsiyet eşitliğine duyarlı iş yeri modeli geliştirdi

Ekol cinsiyet eşitliğine duyarlı iş yeri modeli geliştirdi

İletişim fakülteleri ve kurumlar için "Ajans Haberciliği"

İletişim fakülteleri ve kurumlar için "Ajans Haberciliği"

Tesla çalışanlarına göre Musk: Kutuplaştırıcı ve ilham verici

Tesla çalışanlarına göre Musk: Kutuplaştırıcı ve ilham verici

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.