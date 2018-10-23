Uçuş ekibinin kıyafetlerini üniversiteliler tasarlayacak

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünde okuyan genç tasarımcılar, Atlasglobal Havayolları ekibinin yeni üniformalarını hazırlayacak.

Projenin tanıtımı için Hugo Boss'un Ege Serbest Bölgesi AŞ yerleşkesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Atlasglobal Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, firmanın kurulduğu günden bu yana ilklere imza attığını söyledi.

Bugün bir ilke daha imza attıklarına işaret eden Ersoy, "Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de havayolu şirketleri, üniformalarını geleneksel yöntemlerle belirliyor ama biz Hugo Boss Tekstil Sanayi ile birlikte tek tip tasarım ve gelenekselleşmiş yöntemleri geçmişte bırakacak bir iş birliğini duyuruyoruz." dedi.

Havayolu sektöründe, kabin ekibi üniforma tasarımında standart bir yaklaşım olduğunu ifade eden Ersoy, sektördeki hemen hemen bütün firmaların dünyaca ünlü bir moda tasarımcısıyla çalışmayı tercih ettiğini aktardı.

Atlasglobal Havayolları olarak üniformalarını yenileme işini bir sosyal sorumluluk projesi mantığıyla yürütme kararı aldıklarına değinen Ersoy, "Ülkemizin geleceği olan üniversite öğrencilerimizle yapmaya karar verdik. Bu stratejimiz doğrultusunda, projedeki iş ortağımız Hugo Boss Tekstil Sanayi ile birlikte Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü öğrencileriyle çalışma kararı aldık. Genç tasarımcılar, ilk olarak kabin ekibimizle bir araya gelecek, onları dinleyecek, şirketimizi inceleyecek. Bu süreçte onlara, ihtiyaçları olan her türlü bilgiyi vereceğiz. Tüm verilere sahip olan tasarımcılar, yine hem havayolu hem de tekstil sektöründe bir ilk olma unvanını taşıyacak, 48 saatlik bir tasarım 'hackathon'u süreci yaşayacak. Hazırlanan tüm tasarımlar farklı uzmanlık alanlarından gelen jüri tarafından değerlendirilecek." diye konuştu.