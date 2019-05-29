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UEFA Avrupa Final maçı Tekfen'in yaptığı statta oynanacak

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2019 16:47 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Final maçı, Tekfen İnşaat tarafından inşa edilen Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak

İSTANBUL (AA) - Chelsea ve Arsenal takımlarının mücadele edeceği UEFA Avrupa Final maçı, bu akşam, Tekfen İnşaat tarafından yapılan Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Tekfen Holding'den yapılan açıklamaya göre bu akşam dünyanın gözü, Bakü Olimpiyat Stadı'nda olacak. Chelsea ve Arsenal’i karşı karşıya getirecek UEFA Avrupa Final maçı, yapımı Tekfen İnşaat tarafından 24 ay gibi rekor bir sürede tamamlanan Bakü Olimpiyat Stadı’nda bu akşam oynanacak. Bakü'nün iki önemli tarihi sembolünden esinlenerek tasarlanan stadın 68 bin kişilik bir seyirci kapasitesi bulunuyor. Toplam 617 bin metrekare alanda inşa edilen stat, 204 bin metrekarelik kapalı alana sahip.

Proje, 21 milyon kişi-saat gibi yüksek bir kazasızlık başarısıyla tamamlandı. Pikte 6 bin 800, toplamda 22 bin kişinin çalıştığı Bakü Olimpiyat Stadı’nın tasarımında ise Bakü'nün iki önemli tarihi sembolü, Kız Kulesi ve Sheiki Khan Sarayı'ndan esinlenildi. Kız Kulesi’nin silindirik formu ile Sheiki Khan Sarayı’nın vitraylarındaki özgün desenler, stadın dairesel yapısına esin kaynağı oldu.

"Azerbaycan" sözcüğü "Ateşin Muhafızı" anlamına geldiğinden, ülkenin sembollerinden biri olan alev şekli de stadın panellerden oluşan dış cephesinde birbirini takip eden paralel kenar şeffaf katmanlarda yansımasını buldu. Aynı zamanda sonsuzluğu simgeleyen ve toplam 30 bin metrekarelik LED aydınlatmalı cephe oluşturan bu geometrik ETFE paneller iyi bir yalıtım sağlarken, gün ışığının geçişine de izin veriyor.

Büyük Şor Gölü’nün yakınında inşa edilen Bakü Olimpiyat Stadı’nda spor alanlarının yanında ticari alanlar ile engelli, genel kullanım, basın ve özel kullanıma ayrılmış CIP, VIP ve VVIP kısımları da yer alıyor.

Tekfen İnşaat’ın hâlihazırda Katar’da "Design&Build" ve "Value Engineering" olarak yapımına devam ettiği Al Thumama (Fifth Precinct) Stadyumu, 2022 FIFA Dünya Kupası Katar’ın 9 stadyumundan biri olacak. Mimarisi Katar’da "Gahfiya" denilen bir şapkayı anımsatacak şekilde tasarlanan bu stadyum, tamamen kapalı ve soğutmalı şekilde inşa edilecek.

2022 Dünya Kupası’nda grup ve çeyrek final maçlarına ev sahipliği yapacak olan stadyum 40 bin kişilik olarak inşa edildikten sonra, turnuva bitiminde üst iki katı sökülüp 20 bin kişilik bir kulüp stadyumu olarak kullanılmaya devam edecek.

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Bakü Tekfen İnşaat

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