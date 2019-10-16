UEFA Süper Kupa finali Sabiha Gökçen'de iş jeti yolcu sayısını artırdı

Gökhan ARTAN-Anıl UÇAN/İSTANBUL(DHA) -İstanbul’da 14 Ağustos tarihinde iki İngiliz takımın karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupa final maçına iş jetleri ile gelişlerinde olması kente Ağustos ayında gelen iş jeti yolcu trafiği rakamlarını da olumlu etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aralarında iş jetlerinin de olduğu genel havacılık dış hat yolcu trafiği final maçının yapıldığı Ağustos ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre artarak 9 bin 340'a yükseldi. Sabiha Gökçen'de bu yılın 9 ayında ise 4 bin genel havacılık uçuşu yapılırken, bu uçuşlarda 172 bin yolcuya hizmet verildi.

14 Ağustos'ta 41 kişi kapasiteli Vodafone Park'ta, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea, UEFA Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmişti.Liverpool'un, Chelsea'yi penaltılarla 5-4 yenerek şampiyon olduğu final maçını izlemek için başta Birleşik Krallık olmak üzere birçok ülkeden uçaklarla İstanbul’a gelişler yaşandı.Maça tarifeli, tarifesiz uçuşlar dışında iş jetleri ile de gelişlerin olması Ağustos ayındaki İstanbul'daki genel havacılık yolcu trafiğine de yansıdı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçtiğimiz yıl Ağustos ayında dış hat genel havacılık uçuşlarında 7 bin 935 yolcuya hizmet verilirken, bu yılın Ağustos ayında ise 9 bin 340 yolcuya hizmet verildi.