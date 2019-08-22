UFK Başkanı Aslantürk: Fındığınızı asla emanete vermeyin

Aleyna KESKİN- Mehmet Can PEÇE/TRABZON, (DHA) - TÜRKİYE'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta, 6 Ağustos'ta başlayan hasat ve kurutma işlemi sürüyor. Karadeniz'de hasadı tamamlanıp kurutma işleminin ardından pazara inecek olan fındıkta yaşanan rekolte artışı üreticiyi memnun etti. Ulusal Fındık Konseyi(UFK) Başkanı Sebahattin Arslantürk, serbest piyasada fiyatın düşmemesi için üreticileri uyararak, "Fındığınızı asla emanete vermeyin" dedi. Trabzonlu bazı fındık üreticileri, bölgede havaların yağışlı geçmesi nedeniyle kurutmakta güçlük çektikleri fındığı sahil kıyısına serip, kurutmaya çalışıyor. Pazarda yerini alacak fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlayan Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO), yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre; Giresun kalite kabuklu fındıkları 17 TL, levant kalite kabuklu fındıkları 16,50 TL, sivri kalite fındıkları ise 15,50 TL'den satın alacak. 'EN ÖNEMLİ DÖNEM HARMANLAMA’ Hasat dönemi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından fındık alım fiyatının açıklanması üreticileri memnun ederken, Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk de, serbest piyasada fiyatın düşmemesi için bazı uyarılarda bulundu. Fındığın en önemli döneminin harmanlama dönemi olduğunu kaydeden Arslantürk, “Havaların iyi gitmemesi maalesef üreticinin ürününü kuruturken probleme sebep oluyor. Maalesef kendi bölgelerinden sahile fındığını indiriyorlar. Burada sahilde görülen manzara bütün Karadeniz sahilinde mevcut. Bu tür harmanlara ev sahipliği yapıyor, Karadeniz sahilindeki yürüyüş yerleri. Sevindirici haber ise fındığın randımanının ve fiyatının iyi olması. Fiyatların erken açıklanması üreticiyi alası ile memnun etti. Serbest piyasada oluşmuş fiyatlar da TMO’nun açıkladığı fiyatlara çok yakın. Üretici randıman farkından da ekstra gelir elde edecek. Destek ile birlikte üreticinin eline kiloda 20 lira civarında para geçecek. Bu hem üreticinin hem bizim yüzümüzü güldürdü” diye konuştu.

İHRACAATTA REKOR BEKLENTİSİ Serbest piyasada fiyatın düşmemesi için üreticilere, ürünlerinin ihtiyaç kadarını piyasaya indirmesi tavsiyesinde bulunan Arslantürk, “Üretici mutlaka ihtiyacı kadarını piyasaya indirsin. Asla emanete fındık vermesin. Fiskobirlik’te bu yıl devrede. Bu yıl ihracatta rekor kıracağımıza inanıyoruz. 300 bin ton iç fındığın üzerinde bir ihracat bekliyoruz. 3 milyar dolara yakın da bir ihracat geliri hedefimiz var. Artık bundan sonra verim ve kalitenin daha da ön planda olduğu bir döneme girmeliyiz. Üreticiye bu anlamda oldukça görev düşüyor. Türkiye 720 bin hektarlık alanda bir üretim yapıyor. Yaklaşık 700 bin ton civarında bir üretimi var. Aynı alanda gerekli alt yapıyı hazırladığımız taktirde 2 milyon tona kadar bir üretim yapmamız mümkün. Ürettiğimiz ürünün tamamını satma olanağımız var, yeter ki üretelim. Çok üretip çok satarız. Artık makineli kurutma sistemine de geçmemiz gerekiyor. Bu konuda da sivil toplum örgütleri ve üreticilere de görev düşüyor" dedi.