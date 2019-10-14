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Uğur Soğutma'nın da aralarında bulunduğu 22 şirket üzerindeki kayyum kararı kaldırıldı

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2019 18:42 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki, 137 dünya ülkesine soğutma makinesi gönderen Uğur Soğutma San Tic.

Uğur Soğutma'nın da aralarında bulunduğu 22 şirket üzerindeki kayyum kararı kaldırıldı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki, 137 dünya ülkesine soğutma makinesi gönderen Uğur Soğutma San Tic. Ltd. Şti. ve Uğur Motorlu Araçlar A.Ş.'nin de aralarında bulunduğu 22 şirket hakkındaki kayyum kararı, mahkeme kararı ile kaldırıldı.
Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında, aralarında Uğur Soğutma ve Uğur Motorlu Araçlar A.Ş.'nin de bulunduğu 22 şirkete, yaklaşık 2 yıl önce kayyum atandı. Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum olarak yönetilen bu 22 şirketle ilgili ara kararını verdi. Mahkeme heyetinin, kayyum atanan şirketlerde FETÖ'ye ait para ya da bağlı şirket bulunmadığına kanaat getirmesi üzerine kayyumun kaldırılmasına ve bu hususta TMSF'ye müzekkere gönderilerek şirketlerin sahiplerine teslim edilmesine karar verildi.
Kararın ardından Uğur Soğutma'nın ortaklarından Ali Takmaklı ve Murat Takmaklı'nın, 2 yıl sonra şirkete gelerek mevcut yönetimle görüşme yaptığı öğrenildi.
Mahkeme karanının ulaşmasının ardından TMSF'nin kayyum olarak görevinin sona ereceği belirtildi.
Mahkeme kararı ile kayyum kaldırılan firmalar şöyle:
"Ufuk Seracılık Fidetoh Tar. İnş. İhr. İt. P.Sanve Tic. Ltd. Şti., Ufuk Fide Tohum ve Gıda Ür. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Üstad Mad. Nak. İnş. Tarım Hay. San. Ve Tic. Ltd. Şti, Asa Akaryakıt Pet. Üroto Turiz. Teks. Sanayi İc. Dış Ltd. Şti., Nazilli Hamle İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti., Uğur Entegre Gıd. Tarım ve Hayvancılık San. Ve Tic. Ltd. Şti., Uğur Motorlu Araçlar A.Ş., Uğur Global Endüstriyel Ürünler San. Ve Tic. A.Ş., UDS Soğutma Makineleri San ve Tic. Ltd. Şti. Uğur Harfiyat Nak. İnş Tur. San. Tic. Ltd. Şti., Uğur Soğutma Makinaları San Tic. Ltd. Şti.,Kuteks Medikal ve Kozmatik Teks. Tıbbi Sarf. Mal. San. Ve Tic. A.Ş. ,Olgun İnş. San. Tic. Ltd. Şti., İhsan Pazarlama Sanayi ve Dış ticaret A.Ş., MMA Dış Tic. Ltd. Şti., Cihan Tuh. ve Konfeksiyon ürünleri San. Tic. Ltd. Şti., İkbal İnşaat Taahhüt İhr. İth. San Tic. Ltd. Şti., Ar Pen Doğrama Sistem Pazar İnş. Taah. San Tic. Ltd. Şti.,Emek Sondaj Matkapları San ve Tic. Ltd. Şti., Aslar Ayakkabı Deri Kıl ve Pet. Ürün. Tur ve Nak. San. Ve Tic. İhr. İth. Ltd. Şti.,Tasf. Hal. Nazilli Beyza Tekstil ve Gıda İth. İhr. Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ,Nazilli Elif Optik Medikal Tıbbi Malzemeler İthalat İhracat Pazarlama Sanayi ve Tic. Ltd. Şti."

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