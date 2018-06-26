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UHKİB: Hazır giyimde Endüstri 4.0 dönüşümü başladı

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2018 18:28 | Son Güncelleme

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), Ekonomi Bakanlığı desteği ile "Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektöründe Endüstri 4.0 Entegrasyonu" projesini başlattı.

UHKİB: Hazır giyimde Endüstri 4.0 dönüşümü başladı

Deniz Tok / İstanbul, 26 Haziran (DHA) - Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), Ekonomi Bakanlığı desteği ile "Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektöründe Endüstri 4.0 Entegrasyonu" projesini başlattı. Projenin ilk adımı olan “ihtiyaç analizi” için Bahçeşehir Üniversitesi ile iş birliği gerçekleştirecek.
UHKİB bu proje ile dünyanın 5. büyük tedarikçisi olan Türk hazır giyim sektörünün 500 milyar dolarlık küresel ticaretteki yüzde 3.4’lük payını artırmasına ve yüksek katma değerli ihracatta öncü olmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.
Projeye ilişkin yapılan ilk toplantıda UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, yeni proje ile UHKİB’in bilgi üreten ve sektöre rol gösteren bir rehber olma özelliğini sürdüreceğini söyledi.
Nüvit Gündemir, projenin yol haritasının en önemli bileşeni olan insan gücünde eğitimlerle inovasyon kültürünü yaygınlaştırmanın önemini vurguladı. Ayrıca projelerinde “Made in Turkey ” etiketinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacaklarını söyledi.
Nüvit Gündemir sektöre ilişkin bilgi ve hedeflerini şöyle dile getirdi:
"Ocak

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