FİNANS

UİB Ekim ayı ihracatı 3,2 milyar dolar oldu

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 12:51 | Son Güncelleme

ULUDAĞ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla Ekim ayında ihracat yüzde 12,19 artışla 3 milyar 24 milyon dolar, Ocak-Ekim 2018 döneminde ise yüzde 14,03 oranında artarak 27,3 milyar dolar gerçekleşti.

UİB Ekim ayı ihracatı 3,2 milyar dolar oldu

BURSA, (DHA)- ULUDAĞ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla Ekim ayında ihracat yüzde 12,19 artışla 3 milyar 24 milyon dolar, Ocak-Ekim 2018 döneminde ise yüzde 14,03 oranında artarak 27,3 milyar dolar gerçekleşti.
Türkiye'nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan UİB aracılığıyla Ekim ayında yüzde 12,19 artışla 3 milyar 24 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. UİB'nin Ocak-Ekim 2018 tarihleri arasındaki ihracatı ise yüzde 14,03 oranında artarak 27,3 milyar dolar seviyelerine ulaştı. UİB'in geriye dönük 12 aylık ihracatı da yüzde 13,49 oranında artarak 32,6 milyar dolar oldu. Türkiye'nin özellikle ihracatta yeni bir sıçrama yapmasının muhtemel gözüktüğünü belirten UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "UİB olarak ihracatımızı geliştirmek ve genişletmek amacındayız. Bunun için de bir yandan mevcut pazarlardaki payımızı artırmaya, diğer yandan da yeni pazarlara dâhil olmaya gayret ediyoruz. Biz biliyoruz ki, tüm bu çalışmalar yeni rekorların habercisi. Yıl sonunda 30 milyar dolarlık hedefimizi aşmış olacağız" diye konuştu.
'KENDİMİZE GÜVENİYORUZ'
İhracatın ekonomi için önemine de değinen Baran Çelik, "Türkiye'nin kalkınma hedeflerine en fazla katkı koyacak olan ihracattır. Dolayısıyla ihracatımızı Ar-Ge ve inovasyon temeline oturtmalıyız diye düşünüyorum. Her geçen gün gelişen ve değişen bir yapıyı sağlamalıyız. Türk ihracatçısı her hedefi yakalayabilecek kapasiteyi bünyesinde barındırıyor. Biz ülkemize ve kendimize güveniyoruz" dedi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Eylül ayı geçici dış ticaret verilerini de değerlendiren Baran Çelik, dış ticaret açığının yüzde 77,1 oranında azalarak 1,8 milyar dolara gerilediğini söyledi. Tablonun her geçen gün olumluya gittiğini vurgulayan Çelik, orta ve uzun vadede dış ticaret fazlası veren bir Türkiye hedefine ulaşacaklarını kaydetti.
OİB EKİM AYINDA 2,6 MİLYAR DOLARLIK İHRACATA İMZA ATTI
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ise Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,75 artışla 2,6 milyar dolarlık ihracata imza attı. OİB'nin 1 Ocak-31 Ekim 2018 tarihleri arasındaki 9 aylık ihracatı ise yüzde 13,35 artarak 23,7 milyar dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 12,77 artarak 28,3 milyar dolar seviyesine ulaştı.
UTİB'İN İHRACATI 112,4 MİLYON DOLAR
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB) Ekim ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,84 artarak 112,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. UTİB'in 1 Ocak-31 Ekim 2018 tarihleri arası ihracatı ise yüzde 9,96 artarak 1 milyar 56 milyon dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı da yüzde 9,14 artışla 1,3 milyar dolar seviyelerine geldi.
UHKİB'DEN 57,3 MİLYON DOLARLIK İHRACAT
Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ise Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,34 oranında bir artışla 57,3 milyon dolarlık ihracata imza attı. UHKİB'nin 2018'in ilk 10 ayındaki ihracatı yüzde 16,19 oranında artarak 544,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birliğin geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 15,27 artışla 629 milyon dolar oldu.
UMSMİB İHRACATI 16,9 MİLYON DOLAR OLDU
Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (UMSMİB) Ekim ayı ihracatı ise yüzde 6,39 oranında artarak 16,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. UMSMİB'nin 2018 yılı 10 aylık ihracatı 144,6 milyon dolar, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 169,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
UYMSİB'DEN EKİM'DE 9 MİLYON DOLAR İHRACAT
Ekim ayında 9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin (UYMSİB) 1 Ocak-31 Ekim 2018 tarihleri arasındaki ihracatı 112,3 milyon dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 128 milyon dolar olarak gerçekleşti.
UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve 'Diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin Ekim ayındaki ihracatı ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42,39 artışla 208,5 milyon dolar olarak açıklandı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERLibido nasıl yükseltilir? İşte en önemli adımlarLibido nasıl yükseltilir? İşte en önemli adımlar
Sabancı Üniversitesi’nin yeni rektörü Yusuf Leblebici oldu Sabancı Üniversitesi’nin yeni rektörü Yusuf Leblebici oldu 
İzmir'de 1,3 milyon araç trafikteİzmir'de 1,3 milyon araç trafikte
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Yeni sigara paketleri böyle olacak

Yeni sigara paketleri böyle olacak

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Apple CEO'su Tim Cook: Rusya ve Türkiye gibi pazarlarda sıkıntı var

Apple CEO'su Tim Cook: Rusya ve Türkiye gibi pazarlarda sıkıntı var

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
D-8 ülkeleri ticarette yerel para birimlerini kullanacak

D-8 ülkeleri ticarette yerel para birimlerini kullanacak

Sabancı Üniversitesi’nin yeni rektörü Yusuf Leblebici oldu 

Sabancı Üniversitesi’nin yeni rektörü Yusuf Leblebici oldu 

İzmir'de 1,3 milyon araç trafikte

İzmir'de 1,3 milyon araç trafikte

Güneş panelleri ile 10 yılda 5 milyar dolarlık elektrik üretimi

Güneş panelleri ile 10 yılda 5 milyar dolarlık elektrik üretimi

Tokat'ta tekstil fabrikası, çalışanlarına yüzde 10 zam yaptı

Tokat'ta tekstil fabrikası, çalışanlarına yüzde 10 zam yaptı

Limon üreticisi dertli

Limon üreticisi dertli

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.