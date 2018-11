UİB Ekim ayı ihracatı 3,2 milyar dolar oldu

BURSA, (DHA)- ULUDAĞ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla Ekim ayında ihracat yüzde 12,19 artışla 3 milyar 24 milyon dolar, Ocak-Ekim 2018 döneminde ise yüzde 14,03 oranında artarak 27,3 milyar dolar gerçekleşti.

Türkiye'nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan UİB aracılığıyla Ekim ayında yüzde 12,19 artışla 3 milyar 24 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. UİB'nin Ocak-Ekim 2018 tarihleri arasındaki ihracatı ise yüzde 14,03 oranında artarak 27,3 milyar dolar seviyelerine ulaştı. UİB'in geriye dönük 12 aylık ihracatı da yüzde 13,49 oranında artarak 32,6 milyar dolar oldu. Türkiye'nin özellikle ihracatta yeni bir sıçrama yapmasının muhtemel gözüktüğünü belirten UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "UİB olarak ihracatımızı geliştirmek ve genişletmek amacındayız. Bunun için de bir yandan mevcut pazarlardaki payımızı artırmaya, diğer yandan da yeni pazarlara dâhil olmaya gayret ediyoruz. Biz biliyoruz ki, tüm bu çalışmalar yeni rekorların habercisi. Yıl sonunda 30 milyar dolarlık hedefimizi aşmış olacağız" diye konuştu.

'KENDİMİZE GÜVENİYORUZ'

İhracatın ekonomi için önemine de değinen Baran Çelik, "Türkiye'nin kalkınma hedeflerine en fazla katkı koyacak olan ihracattır. Dolayısıyla ihracatımızı Ar-Ge ve inovasyon temeline oturtmalıyız diye düşünüyorum. Her geçen gün gelişen ve değişen bir yapıyı sağlamalıyız. Türk ihracatçısı her hedefi yakalayabilecek kapasiteyi bünyesinde barındırıyor. Biz ülkemize ve kendimize güveniyoruz" dedi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Eylül ayı geçici dış ticaret verilerini de değerlendiren Baran Çelik, dış ticaret açığının yüzde 77,1 oranında azalarak 1,8 milyar dolara gerilediğini söyledi. Tablonun her geçen gün olumluya gittiğini vurgulayan Çelik, orta ve uzun vadede dış ticaret fazlası veren bir Türkiye hedefine ulaşacaklarını kaydetti.

OİB EKİM AYINDA 2,6 MİLYAR DOLARLIK İHRACATA İMZA ATTI

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ise Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,75 artışla 2,6 milyar dolarlık ihracata imza attı. OİB'nin 1 Ocak-31 Ekim 2018 tarihleri arasındaki 9 aylık ihracatı ise yüzde 13,35 artarak 23,7 milyar dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 12,77 artarak 28,3 milyar dolar seviyesine ulaştı.

UTİB'İN İHRACATI 112,4 MİLYON DOLAR

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB) Ekim ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,84 artarak 112,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. UTİB'in 1 Ocak-31 Ekim 2018 tarihleri arası ihracatı ise yüzde 9,96 artarak 1 milyar 56 milyon dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı da yüzde 9,14 artışla 1,3 milyar dolar seviyelerine geldi.

UHKİB'DEN 57,3 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ise Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,34 oranında bir artışla 57,3 milyon dolarlık ihracata imza attı. UHKİB'nin 2018'in ilk 10 ayındaki ihracatı yüzde 16,19 oranında artarak 544,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birliğin geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 15,27 artışla 629 milyon dolar oldu.

UMSMİB İHRACATI 16,9 MİLYON DOLAR OLDU

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (UMSMİB) Ekim ayı ihracatı ise yüzde 6,39 oranında artarak 16,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. UMSMİB'nin 2018 yılı 10 aylık ihracatı 144,6 milyon dolar, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 169,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

UYMSİB'DEN EKİM'DE 9 MİLYON DOLAR İHRACAT

Ekim ayında 9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin (UYMSİB) 1 Ocak-31 Ekim 2018 tarihleri arasındaki ihracatı 112,3 milyon dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 128 milyon dolar olarak gerçekleşti.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve 'Diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin Ekim ayındaki ihracatı ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42,39 artışla 208,5 milyon dolar olarak açıklandı.

