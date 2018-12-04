UİB, ihracatta yükselişi sürdürüyor

Halil ÖZCOBAN/BURSA,(DHA)- BURSA Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla kasım ayında yapılan ihracat bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 6,08 artışla 2.9 milyar dolar oldu. UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik bu yıl sonu tüm zamanların rekorunu kıracaklarını belirtip, ‘’ 2018 sonu itibarıyla Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarını yakalayacağız’’ dedi.

Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan UİB’de artış grafiği kasım ayında da devam etti. UİB aracılığıyla kasım ayında yapılan ihracat, bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 6,08 artışla 2.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu yılın 11 ayındaki toplam ihracatı ise yüzde 13,23 artışla 30.2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

‘REKOR KIRACAĞIZ’

UİB’in sene başından bu yana başarılı bir ihracat performansı ortaya koyduğunu dile getiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, yıl sonunda ihracat rekorunun kırılacağını da belirterek, “2018 yılı içerisinde hem iç, hem dış kaynaklı birçok gelişme yaşadık ancak buna rağmen ihracata dayalı büyüme modelini benimsemiş bir ekonomi olarak olumlu bir ihracat performansı ortaya koyduk. 2018’de tüm zamanların rekorlarını kırarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarını yakalayacağız. Ben bu açıdan bakıldığında 2019’un da ihracatta benzer bir yıl olacağını tahmin ediyorum. Türk ihracatının lokomotif birliklerinden biri olarak 2019’da ihracatımıza omuz vermeye devam edeceğiz” dedi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB)’de kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,66 artışla 2 milyar 486 milyon dolarlık ihracata imza attı. OİB’in 1 Ocak- 30 Kasım 2018 tarihleri arasındaki 11 aylık ihracatı ise yüzde 12,46 artarak 26.2 milyar dolar olurken; geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 11,56 artarak, 28.5 milyar dolar seviyesine ulaştı. UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve 'diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin ihracatı ise kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,79 artışla 215 milyon dolar olarak açıklandı.

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