UİB Koordinatör Başkanlığına Baran Çelik seçildi

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Çelik, yılbaşından itibaren aylık bazda çift haneli artışlar kaydeden UİB'in ihracatını daha da artırma yolunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdüreceğini vurguladı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin 45 ilinde 7 bin 557 aktif üyesi ve 105 çalışanı bulunan UİB, bünyesinde 5 önemli birliği barındırıyor.

Çelik, günümüzde teknolojinin tüketici alışkanlıklarını büyük ölçüde değiştirdiğini kaydederek, şunları bildirdi:

"Sektörlerimizin de teknolojik yenilikleri, global trendleri, tüketici alışkanlıklarını yakından takip ederek buna göre stratejiler geliştirmesi çok önemlidir.

Gelecek, öğrenmeye açık ve hızlı öğrenen, yeniliklere çabuk ayak uyduranların olacaktır. UİB'in yenilikçi vizyonuyla her geçen yıl ihracatını daha da artıracağına inanıyoruz. Nisan ayı itibarıyla UİB'in geriye dönük 12 aylık ihracatının yaklaşık yüzde 20 artışla 31 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşmesi bunun en güzel kanıtı."

