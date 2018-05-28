FİNANS

UİB Koordinatör Başkanlığına Baran Çelik seçildi

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2018 11:24 | Son Güncelleme

Baran Çelik: - "UİB'in yenilikçi vizyonuyla her geçen yıl ihracatını daha da artıracağına inanıyoruz"

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Koordinatör Başkanı Baran Çelik oldu.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin 45 ilinde 7 bin 557 aktif üyesi ve 105 çalışanı bulunan UİB, bünyesinde 5 önemli birliği barındırıyor.

UİB'in bünyesinde Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık beşte birini gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ile Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) ve Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) yer alıyor.

UİB Koordinatör Başkanı olan Baran Çelik, aynı zamanda birlik bünyesindeki OİB Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor. Başkan yardımcılığına seçilen Pınar Taşdelen Engin aynı zamanda UTİB Yönetim Kurulu Başkanı, Nüvit Gündemir de UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı konumunda bulunuyor.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Çelik, yılbaşından itibaren aylık bazda çift haneli artışlar kaydeden UİB'in ihracatını daha da artırma yolunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdüreceğini vurguladı.

Çelik, günümüzde teknolojinin tüketici alışkanlıklarını büyük ölçüde değiştirdiğini kaydederek, şunları bildirdi:

"Sektörlerimizin de teknolojik yenilikleri, global trendleri, tüketici alışkanlıklarını yakından takip ederek buna göre stratejiler geliştirmesi çok önemlidir.
Gelecek, öğrenmeye açık ve hızlı öğrenen, yeniliklere çabuk ayak uyduranların olacaktır. UİB'in yenilikçi vizyonuyla her geçen yıl ihracatını daha da artıracağına inanıyoruz. Nisan ayı itibarıyla UİB'in geriye dönük 12 aylık ihracatının yaklaşık yüzde 20 artışla 31 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşmesi bunun en güzel kanıtı."

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bursa ihracat Uludağ İhracatçı Birlikleri

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