FİNANS

UİB'den ağustosta 1,8 milyar dolarlık ihracat

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2019 11:05 | Son Güncelleme

UİB'den ağustosta 1,8 milyar dolarlık ihracat

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla ağustos ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,91 artarak 1 milyar 800 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

UİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,91 artan dış satış, geriye dönük 12 aylık yüzde 0,28 yükselerek 31 milyar 900 milyon dolar oldu.

UİB'in ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, ihracatı artırmak için başlattıkları çalışmaların büyük bir kararlılıkla aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı İhracat Ana Planı'na da değinen Çelik, bu planın yapısal dönüşümün önemli bir adımı olduğuna dikkat çekti.

Çelik, şunları kaydetti:

"Ülkemizin en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olarak bunu daha da artırmaya ve bakanımızın açıkladığı hedefleri gerçekleştirmeye odaklanmış durumdayız. Katma değerli ürün üretmenin, sürdürülebilir ihracatın ve pazar çeşitliliğinin ülkemizin ekonomi alanındaki hedeflerine ulaşmasında önemli parametreler olduğunu biliyoruz. Bakanlığımızın da bu parametreleri önceleyen bir plan ve program hazırlaması önemli bir hamledir. Bizler zaten ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşması doğrultusunda çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz ve inanıyoruz ki ihracat odaklı büyümemiz devam edecek."

- Birliklerin ağustos ihracatı

Bu arada, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,46'lık artışla 1 milyar 400 milyon dolarlık ihracata imza atıldı.

Geçen ay diğer birliklerin ihracat rakamları ise geçen yılın ağustos ayına göre şöyle:

"Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin ihracatı yüzde 5,1'lik düşüşle 79 milyon 200 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, yüzde 12,43'lük artışla 55 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği de yüzde 0,72'lik gerilemeyle 165 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin ihracatı yüzde 6,06'lık artışla 11 milyon 700 bin dolar oldu."

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ihracatı, ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28'lik yükselişle 204 milyon 100 bin dolar olarak açıklandı.

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ihracat UİB Uludağ İhracatçı Birlikleri

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