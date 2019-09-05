UİB'den ağustosta 1,8 milyar dolarlık ihracat

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla ağustos ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,91 artarak 1 milyar 800 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

UİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,91 artan dış satış, geriye dönük 12 aylık yüzde 0,28 yükselerek 31 milyar 900 milyon dolar oldu.

UİB'in ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, ihracatı artırmak için başlattıkları çalışmaların büyük bir kararlılıkla aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı İhracat Ana Planı'na da değinen Çelik, bu planın yapısal dönüşümün önemli bir adımı olduğuna dikkat çekti.

Çelik, şunları kaydetti:

"Ülkemizin en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olarak bunu daha da artırmaya ve bakanımızın açıkladığı hedefleri gerçekleştirmeye odaklanmış durumdayız. Katma değerli ürün üretmenin, sürdürülebilir ihracatın ve pazar çeşitliliğinin ülkemizin ekonomi alanındaki hedeflerine ulaşmasında önemli parametreler olduğunu biliyoruz. Bakanlığımızın da bu parametreleri önceleyen bir plan ve program hazırlaması önemli bir hamledir. Bizler zaten ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşması doğrultusunda çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz ve inanıyoruz ki ihracat odaklı büyümemiz devam edecek."