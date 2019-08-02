UİB'den temmuzda yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracat

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla temmuz ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,19 artarak 2 milyar 995 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

UİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,19 artan ihracat, geriye dönük 12 aylık 31 milyar 826 milyon dolar oldu.

UİB'in temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, Meclis'te kabul edilen 11. Kalkınma Planı'nda ihracata atfedilen önem ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikalar Kurulunun yapmış olduğu politika faiz indiriminin ardından temmuz ayındaki ihracat rakamlarının da olumlu seyretmesinin, gelecek dönem adına önemli fırsatlar doğuracağını vurguladı.

Son dönemde ekonomi alanındaki adımların ihracatın sürdürülebilirliği ve ekonominin büyümesine kaldığı yerden devam etmesi açısından iş dünyasına olumlu yansıyacağına dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Rekabetçi, inovatif ve verimliliğe dayalı üretim anlayışının da yer aldığı 11. Kalkınma Planı'nda sürdürülebilir büyüme için sürdürülebilir ihracatın ne kadar önemli olduğuna dikkati çekilmiştir. İhracatı artırmak için üretim fonksiyonumuzun içine, teknoloji, Ar-Ge, inovasyon ve tasarım gibi ürünlerin de mutlaka eklenmesi gerektiğini her platformda dile getirmeye özen gösteriyoruz. İhracatın ekonomi için öneminin öne çıktığı bugünlerde, gerçekleştirilecek bir sıçramanın aynı zamanda ülke ekonomisinde de bir sıçrama yaratacağı bilinciyle çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam etmemiz gerekiyor."