FİNANS

UİB'in ekim ayı ihracatı 3 milyar doları aştı

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 12:04 | Son Güncelleme

UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik: - "Yıl sonunda 30 milyar dolarlık hedefimizi aşmış olacağız"

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla ekim ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,19 artarak 3 milyar 24 milyon dolar oldu.

UİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Birliğin ocak-ekim 2018 ihracatı yüzde 14,03 artışla 27,3 milyar dolara, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 13,49 artarak 32,6 milyar dolara yükseldi.

Birliğin ekim ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,19 artışla 3 milyar 24 milyon dolar olarak gerçekleşti.

UİB çatısı altındaki birliklerden Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ise ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,75 artışla 2,6 milyar dolarlık ihracata imza attı. OİB'in bu yılın 10 aylık dönemindeki ihracatı ise yüzde 13,35 artarak 23,7 milyar dolar oldu.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB) ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,84 artarak 112,4 milyon dolar oldu.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ise ekim ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,34 artışla 57,3 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (UMSMİB) ekim ayı ihracatı yüzde 6,39 artarak 16,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin (UYMSİB) ekim ayı ihracatı 9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birlik üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ekim ayındaki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42,39 artışla 208,5 milyon dolar olarak açıklandı.

- "Yeni rekorların habercisi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, Türkiye'nin özellikle ihracatta yeni bir sıçrama yapmasının muhtemel gözüktüğünü vurguladı.

Çelik, UİB olarak ihracatlarını geliştirmeyi amaçladıklarını, bunun için bir yandan mevcut pazarlardaki paylarını artırmaya, diğer yandan da yeni pazarlara dahil olmaya gayret ettiklerini belirterek, "Biz biliyoruz ki tüm bu çalışmalar yeni rekorların habercisi. Yıl sonunda 30 milyar dolarlık hedefimizi aşmış olacağız." ifadelerini kullandı.

İhracatın ekonomi için önemine dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kalkınma hedeflerine en fazla katkı koyacak olan ihracattır. Dolayısıyla ihracatımızı Ar-Ge ve inovasyon temeline oturtmalıyız diye düşünüyorum. Her geçen gün gelişen ve değişen bir yapıyı sağlamalıyız. Türk ihracatçısı her hedefi yakalayabilecek kapasiteyi bünyesinde barındırıyor. Biz ülkemize ve kendimize güveniyoruz."

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