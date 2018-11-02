UİB'in ekim ayı ihracatı 3 milyar doları aştı

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla ekim ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,19 artarak 3 milyar 24 milyon dolar oldu.

UİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Birliğin ocak-ekim 2018 ihracatı yüzde 14,03 artışla 27,3 milyar dolara, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 13,49 artarak 32,6 milyar dolara yükseldi.

Birliğin ekim ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,19 artışla 3 milyar 24 milyon dolar olarak gerçekleşti.

UİB çatısı altındaki birliklerden Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ise ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,75 artışla 2,6 milyar dolarlık ihracata imza attı. OİB'in bu yılın 10 aylık dönemindeki ihracatı ise yüzde 13,35 artarak 23,7 milyar dolar oldu.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB) ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,84 artarak 112,4 milyon dolar oldu.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ise ekim ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,34 artışla 57,3 milyon dolarlık ihracata imza attı.