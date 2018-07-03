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UİB'in haziran ayı ihracatında artış

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 11:01 | Son Güncelleme

Birlik kanalıyla haziranda yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 2,7 milyar dolar oldu - UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik: - "Seçimlerin geride kalmasının ülke ekonomisine pozitif katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yeni dönemde ekonomik istikrarın korunması ana gündem maddesi olmalı"

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kanalıyla yapılan ihracat haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 2,7 milyar dolar oldu.

UİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılın ilk yarısındaki toplam ihracatı yüzde 16 artışla 17 milyar dolar olan birliğin geriye dönük 12 aylık ihracatı da yüzde 16 artarak 31,7 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Birlik bünyesindeki Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artışla 2,3 milyar dolarlık ihracata imza attı. OİB'in 6 aylık ihracatı ise yüzde 16 artarak 15 milyar dolar olurken, 12 aylık ihracatı ise yüzde 16 artarak 27,6 milyar dolara ulaştı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB) haziran ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 102 milyon dolar olarak gerçekleşti. UTİB'in 6 aylık ihracatı yüzde 11 artarak 660 milyon dolar, 12 aylık ihracatı da yüzde 8,7 artışla 1,2 milyar dolar oldu.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 53 milyon dolarlık ihracata imza attı. UHKİB'in 2018'in ilk yarısındaki ihracatı yüzde 18 artarak 325 milyon dolar, 12 aylık ihracatı ise yüzde 17 artışla 603 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (UMSMİB) haziran ayı ihracatı yüzde 9 artarak 13,4 milyon dolara yükseldi. UMSMİB, 2018 yılı ilk yarı ihracatı 81 milyon dolar, 12 aylık ihracatı 163 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) haziran ayında yüzde 31 artışla 29 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken altı aylık ihracatı ise 71 milyon dolar oldu. Birliğin 12 aylık ihracatı ise 141 milyon dolar olarak gerçekleşti.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ihracatı ise haziran ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artışla 166,3 milyon dolar olarak açıklandı.

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- "Yeni dönemde ekonomik istikrarın korunması ana gündem maddesi olmalı"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici verilere göre haziran ayında dış ticaret açığının yüzde 8,87 azalarak 5 milyar 510 milyon dolar seviyelerine indiğini, belirsizliklerin de ortadan kalkmasıyla önümüzdeki dönemde bu rakamın çok daha aşağı seviyelere düşeceğini ümit ettiklerini belirtti.

Çelik, Türkiye'nin, cari açığın ilacı olan ihracata dayalı büyüme modelini benimsediğini, ihracatın önünü açacak reformların hayata geçirilmesiyle bu makasın daha da kapanacağını öngördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Gerek geniş katılımla Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden biri olan 24 Haziran Genel Seçimi gerekse ihracatın amiral gemisi Türkiye İhracatçılar Meclisindeki (TİM) seçim süreci tamamlandı. Seçimlerin geride kalmasının ülke ekonomisine pozitif katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yeni dönemde ekonomik istikrarın korunması ana gündem maddesi olmalı. Öngörülebilirlik ve ekonomik reformlara öncelik verilecek olması, otomotivden hazır giyime, tekstilden gıdaya tüm sektörlerimiz açısından büyük önem taşıyor. Bu sayede inanıyoruz ki üretim, yatırım, ihracat ve istihdam açısından daha parlak bir gelecek bizleri bekliyor olacak."

- Mehmet Büyükekşi'ye teşekkür

TİM'in geçen hafta sonu yapılan 25. Olağan Genel Kurulu'nun ardından görevini devredecek olan Mehmet Büyükekşi'ye de hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Çelik, şunları ifade etti:

"Büyükekşi, geride kalan 10 yılda yeni ihracatçıların ülke ekonomisine kazandırılmasından sektör konseylerine, Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve marka odaklı katma değer yaratan projelerden Türk Ticaret Merkezleri'ne kadar çok önemli çalışmalara imza attı. Vizyonu ve projeleriyle Büyükekşi döneminde Türkiye ihracatta tarihinde ilk defa 150 milyar dolar barajını aştı. TİM'in rehberliğinde ülkemizin ihracatçı sayısı 71 bine ulaşırken, ihracatımız da rekor seviyelere yükseldi. Türkiye, TİM’in öncülüğünde 100 bin ihracatçı ve 500 milyar dolarlık ihracat hedefiyle yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bu bağlamda Mehmet Büyükekşi'ye ve ülkemizin kalkınma hamlesine destek veren tüm yönetim kurulu üyelerine UİB olarak teşekkür ederiz."

UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, TİM'in yeni başkanı seçilen İsmail Gülle'yi de tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

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