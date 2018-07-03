UİB'in haziran ayı ihracatında artış

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kanalıyla yapılan ihracat haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 2,7 milyar dolar oldu.

UİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılın ilk yarısındaki toplam ihracatı yüzde 16 artışla 17 milyar dolar olan birliğin geriye dönük 12 aylık ihracatı da yüzde 16 artarak 31,7 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Birlik bünyesindeki Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artışla 2,3 milyar dolarlık ihracata imza attı. OİB'in 6 aylık ihracatı ise yüzde 16 artarak 15 milyar dolar olurken, 12 aylık ihracatı ise yüzde 16 artarak 27,6 milyar dolara ulaştı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB) haziran ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 102 milyon dolar olarak gerçekleşti. UTİB'in 6 aylık ihracatı yüzde 11 artarak 660 milyon dolar, 12 aylık ihracatı da yüzde 8,7 artışla 1,2 milyar dolar oldu.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 53 milyon dolarlık ihracata imza attı. UHKİB'in 2018'in ilk yarısındaki ihracatı yüzde 18 artarak 325 milyon dolar, 12 aylık ihracatı ise yüzde 17 artışla 603 milyon dolar olarak gerçekleşti.