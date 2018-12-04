UİB'in kasım ayı ihracatı 2,9 milyar dolar

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla kasım ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,08 artarak 2,9 milyar dolar oldu.

UİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılın ocak-kasım döneminde toplam ihracatı yüzde 13,23 artışla 30,2 milyar dolar seviyesine ulaşan Birliğin geriye dönük 12 aylık ihracatı da yüzde 12,36 artarak 32,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Birlik üyelerinin kasım ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,08 artarak 2,9 milyar dolar oldu.

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- OİB'in ihracatı 2,4 milyar dolar

UİB çatısı altındaki birliklerden Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artışla 2,4 milyar dolarlık ihracata imza attı. OİB'in 1 Ocak-30 Kasım dönemindeki ihracatı yüzde 12,46 artarak 26,2 milyar dolara, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 11,56 artarak 28,5 milyar dolara ulaştı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB) kasım ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 112,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. UTİB'in 11 aylık ihracatı ise 9,46 artarak 1,16 milyar dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı da yüzde 8,89 artarak 1,3 milyar dolar seviyesine geldi.