UİB'in mayıs ayı ihracatında çift haneli artış

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kanalıyla yapılan ihracat, mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 artışla 2,9 milyar dolar oldu. UİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, mayıs ayındaki ihracat 2,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracat, aylık bazda geçen yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 10,62 artış gösterdi. Yılın ilk 5 ayındaki toplam ihracatı yüzde 19,13 artarak 14,4 milyar dolar seviyesine ulaşan UİB'in geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 17,54 artarak 31,6 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşti. - OİB'in ihracatı 2,5 milyar dolar Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,20 artışla 2,5 milyar dolarlık ihracata imza attı. OİB'in 1 Ocak-31 Mayıs'ta ihracatı yüzde 18,68 artarak 12,6 milyar dolara ulaştı. Birliğin geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 17,47 artarak 27,6 milyar dolar oldu. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB) mayıs ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,27 artarak 113 milyon dolar olarak gerçekleşti. UTİB'in yılın ilk 5 ayındaki ihracatı ise 12,88 artarak 558 milyon dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı da yüzde 8,51 artarak 1,2 milyar dolar seviyesine geldi.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,83 artışla 57,8 milyon dolarlık ihracata imza attı. UHKİB'in 2018'in ilk 5 ayındaki ihracatı yüzde 18,90 artarak 272,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birliğin geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 15,59 artışla 596,4 milyon dolar oldu. Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (UMSMİB) mayıs ayı ihracatı ise yüzde 13,25 artarak 13,5 milyon doları buldu. UMSMİB'in ilk 5 aylık ihracatı 68 milyon dolar, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 162 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Mayıs ayında yüzde 191,2'lik artışla 16,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin (UYMSİB) ilk 5 aylık ihracatı yüzde 74,87'lik yükselişle 42 milyon dolar oldu, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 134,2 milyon dolara ulaştı. UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ihracatı ise mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,74 artışla 182,7 milyon dolar olarak açıklandı.