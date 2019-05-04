FİNANS

UİB'in nisan ayı ihracatı 2,7 milyar dolar

FİNANS HABERLERİ  | 04.05.2019 15:41 | Son Güncelleme

UİB'in nisan ayı ihracatı 2,7 milyar dolar

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kanalıyla nisan ayında 2,7 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, birlik ihracatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,26 azalarak 2,7 milyar dolar seviyesine geriledi. Birliğin geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 2,3 artarak 32 milyar dolara ulaştı.

UİB çatısı altında yer alan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), nisan ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 düşüşle 2,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB) nisan ihracatı, 2018'in aynı ayına göre yüzde 10,17 azalarak 101 milyon 600 bin dolar oldu.

Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, ihracatını nisan ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 17,73 artırarak 67,7 milyon dolara yükseltti.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin bu dönemde ihracatı yüzde 14,11 düşüşle 12,5 milyon dolar olurken, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin (UYMSİB) dış satışı ise yüzde 7,56 artışla 5,6 milyon dolara çıktı.

Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin nisan ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,24 artışla 192 milyon 200 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

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Anahtar Kelimeler:
ihracat UİB

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