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UİB'in şubat ayı ihracat rakamları

FİNANS HABERLERİ  | 05.03.2019 13:14 | Son Güncelleme

Uludağ İhracatçı Birlikleri kanalıyla geçen ay 2 milyar 626,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kanalıyla şubat ayında 2 milyar 626,8 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, birlik ihracatı şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,81 azalarak 2 milyar 626,8 milyon dolar oldu. Birliğin ihracatı geriye dönük 12 aylık dönemde ise yüzde 7,49 artarak 32,6 milyar dolara ulaştı.

UİB çatısı altında yer alan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), şubat ayında yüzde 10,89 düşüşle 2 milyar 272 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, OİB'in geriye dönük 12 aylık dış satımı ise yüzde 6,36 artışla 28,2 milyar dolar oldu.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,56'lık azalışla 93,2 milyon dolarlık ihracat yaptı. Geriye dönük 12 aylık dönemde ise yüzde 3,64'lük artışla UTİB, 1 milyar 248 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, ihracatını şubatta yüzde 6,76 artırarak 52,8 milyon dolara yükseltti. Birlik, geriye dönük 12 ayda yüzde 12,08 artışla 641,2 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği ise şubat ayında yüzde 3,96 artışla 12,4 milyon dolarlık ihracat yaptı. Birliğin geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise yüzde 13,85 artışla 176,3 milyon dolar oldu.

Şubat ayında yüzde 23,16 artışla 7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği geriye dönük 12 aylık dönemde ise ihracatını yüzde 12,45 artırarak 133,6 milyon dolarlık dış satış rakamına ulaştı.

Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "Diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin şubat ayı ihracatının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,63 artışla 188,7 milyon dolar olduğu belirtildi.

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