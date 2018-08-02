UİB'in temmuz ihracatı 2,9 milyar dolar oldu

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kanalıyla yapılan ihracat temmuz ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,78 artışla 2,9 milyar dolar oldu.

UİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Birlik üyesi firmalarca bu yılın ocak-temmuz döneminde yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,07 artarak 19,9 milyar dolar, 12 aylık ihracat ise yüzde 15,30 artarak 32 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), temmuz ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,30 artışla 2,5 milyar dolarlık ihracata imza attı. OİB'in 1 Ocak-31 Temmuz dönemindeki ihracatı ise yüzde 15,38'lik yükselişle 17,4 milyar dolar oldu, geriye dönük 12 aylık ihracat ise yüzde 14,69 artarak 27,9 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB) temmuz ayı ihracatı yüzde 18,68 artarak 100,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. UTİB'in 7 aylık ihracatı yüzde 12,09 artarak 760 milyon dolar, geriye dönük 12 aylık ihracatı da yüzde 9,79 artışla 1,2 milyar dolar seviyelerine geldi.