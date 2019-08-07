FİNANS

UKON'dan "vekalet kurban" uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2019 09:31 | Son Güncelleme

Ulusal Kırmızı Et Konseyi: - "Dernek ve vakıfların kestikleri kurbanlarda, vekaleti veren kurban sahibinin vekaletinin yerine getirilip getirilmediği, yetkili kurumlarca sıkı bir şekilde kontrol edilmelidir" - "Yaklaşık 200 bin ton kırmızı et üretiminin gerçekleştiği bayramda kesilen kurbanlık hayvanların yaklaşık yüzde 10'u hatalı saklama koşulları nedeniyle yenilemez hale gelmekte ve israf olmaktadır"

Ulusal Kırmızı Et Konseyince (UKON) dernek ve vakıfların kestikleri kurbanlarda, vekaleti veren kurban sahibinin vekaletinin yerine getirilip getirilmediğinin, yetkili kurumlarca sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerektiği bildirildi.

UKON'dan yapılan yazılı açıklamada, kurbanlıklar konusunda gerek yetkililerin gerekse vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin uyarıda bulunuldu.

Kurban ibadetinin, kurbanlıklara acı çektirmeden, çevreyi kirletmeden, sağlıklı ve hijyenik bir şekilde yapılmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, bu yıl kurbanlık sayısının yeterli olduğu ancak olası talep artışlarına karşılık alınacak tedbirlerin de önem taşıdığı belirtildi.

Belediyeler tarafından il ve ilçelerde hazırlanan kurban satış ve kesim yerlerinde, hayvan satış yeri, çadır ücretleri ve kesim yapan kasapların aldığı ücretlerin yüksekliğinin üreticilere ve tüketicilere olumsuz yansıdığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dernek ve vakıfların kestikleri kurbanlarda, vekaleti veren kurban sahibinin vekaletinin yerine getirilip getirilmediği, yetkili kurumlar tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilmelidir. Kurbanlık hissesi satışı yapan ulusal zincir marketlerin kesim ve dağıtım işlemlerinde adil olarak hareket etmeleri ve hisse başına dağıtılacak et miktarı hesabına dikkat etmeleri önem arz etmektedir. Yaklaşık 200 bin ton kırmızı et üretiminin gerçekleştiği bayramda kesilen kurbanlıkların yaklaşık yüzde 10'u hatalı saklama koşulları nedeniyle yenilemez hale gelmekte ve israf olmaktadır."

Kurban alımında hayvanların kulak küpesi ve hayvan pasaportuna haiz olduğunun mutlaka kontrol edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, kurban etlerinin konulduğu poşetlerin ağzının kapatılmaması ve mutlaka buzdolabında soğutulması uyarısı yapıldı.

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