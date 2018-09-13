Ukrayna Bağımsızlık Günü Turkcell desteğiyle kutlandı

İSTANBUL (AA) - Turkcell, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü kutlamalarına resmi sponsor oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, lifecell markasıyla Ukrayna’daki konumunu güçlendirmeyi sürdüren Turkcell, ülkenin Bağımsızlık Günü kutlamalarına da resmi sponsor oldu.

Ukrayna'nın bağımsızlığının 27’nci yılı şerefine Ankara Sheraton Otel'de, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilen etkinlik, iki ülke arasında gittikçe gelişen iş birliğinin daha da etkin hale getirilmesi açısından yeni bir adım oldu.

Ukrayna ile Türkiye arasındaki dostluk, Turkcell’in Ukrayna’daki yatırımlarıyla daha da perçinlendi. Ukrayna’da mobil teknoloji konusunda önemli bir devrim yapan Turkcell, hem 3G hem de 4.5G altyapısını sağlayarak Ukrayna’yı telekom sektöründe geleceğe taşıdı.

Turkcell’in global markası lifecell, 2 milyar doları aşan yatırımıyla Ukrayna’daki en büyük yabancı yatırımcıların başında geliyor. Bu yatırımın yaklaşık 700 milyon dolarlık bölümü 2014 sonrasında hayata geçirildi. Son 4 yılı değerlendirildiğinde lifecell, ülkede yatırım yapan yabancı sermayeli şirketlerin arasında ön sıralarda yer alıyor. Bu bağlamda, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Ukrayna tarihinde ilk kez bir Türk yönetici olarak Ukrayna Ulusal Yatırım Konseyi’nde yer alıyor.

