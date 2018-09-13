FİNANS

Ukrayna Bağımsızlık Günü Turkcell desteğiyle kutlandı

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 10:41 | Son Güncelleme

Turkcell, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nün 27. yıl kutlamaları şerefine verilen resepsiyona ana sponsor oldu

İSTANBUL (AA) - Turkcell, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü kutlamalarına resmi sponsor oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, lifecell markasıyla Ukrayna’daki konumunu güçlendirmeyi sürdüren Turkcell, ülkenin Bağımsızlık Günü kutlamalarına da resmi sponsor oldu.

Ukrayna'nın bağımsızlığının 27’nci yılı şerefine Ankara Sheraton Otel'de, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilen etkinlik, iki ülke arasında gittikçe gelişen iş birliğinin daha da etkin hale getirilmesi açısından yeni bir adım oldu.

Ukrayna ile Türkiye arasındaki dostluk, Turkcell’in Ukrayna’daki yatırımlarıyla daha da perçinlendi. Ukrayna’da mobil teknoloji konusunda önemli bir devrim yapan Turkcell, hem 3G hem de 4.5G altyapısını sağlayarak Ukrayna’yı telekom sektöründe geleceğe taşıdı.

Turkcell’in global markası lifecell, 2 milyar doları aşan yatırımıyla Ukrayna’daki en büyük yabancı yatırımcıların başında geliyor. Bu yatırımın yaklaşık 700 milyon dolarlık bölümü 2014 sonrasında hayata geçirildi. Son 4 yılı değerlendirildiğinde lifecell, ülkede yatırım yapan yabancı sermayeli şirketlerin arasında ön sıralarda yer alıyor. Bu bağlamda, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Ukrayna tarihinde ilk kez bir Türk yönetici olarak Ukrayna Ulusal Yatırım Konseyi’nde yer alıyor.

PARTNERÜnlülerin tuttuğu takımlarÜnlülerin tuttuğu takımlar
Temmuz’da kesilen hindi sayısı yüzde 10.4 arttıTemmuz’da kesilen hindi sayısı yüzde 10.4 arttı
Kurdaki dalgalanma ihracatçının kar marjını yüzde 30 düşürdüKurdaki dalgalanma ihracatçının kar marjını yüzde 30 düşürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lifecell Turkcell Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

Yeğenleri için üretti, şimdi dünyaya satıyor

Yeğenleri için üretti, şimdi dünyaya satıyor

Dolar ne kadar? 13 Eylül dolar yorumları

Dolar ne kadar? 13 Eylül dolar yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Toplanan inek sütü miktarı Temmuz’da yıllık yüzde 16.5 arttı

Toplanan inek sütü miktarı Temmuz’da yıllık yüzde 16.5 arttı

Temmuz’da kesilen hindi sayısı yüzde 10.4 arttı

Temmuz’da kesilen hindi sayısı yüzde 10.4 arttı

Kurdaki dalgalanma ihracatçının kar marjını yüzde 30 düşürdü

Kurdaki dalgalanma ihracatçının kar marjını yüzde 30 düşürdü

Londra'da Türk Ticaret Merkezi açıldı

Londra'da Türk Ticaret Merkezi açıldı

Borsa İstanbul'dan İslami finans modeline destek

Borsa İstanbul'dan İslami finans modeline destek

TÜSİAD heyeti Cumnurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

TÜSİAD heyeti Cumnurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.