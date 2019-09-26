Ukrayna, enerji sektörüne Türk yatırımcıları bekliyor

TALHA YAVUZ / EBRU ŞENGÜL - Ukrayna devlet enerji iletim şirketi Ukrenergo'nun Denetim Kurulu Başkanı Şevki Acuner, Türk şirketlerinin Ukrayna'da enerji pazarına girmesi durumunda başarılı olacaklarını belirterek, "Önümüzdeki on yıllık dönemde 3 milyar dolarlık altyapı projelerini gerçekleştirecek Ukrenergo'nun yapacağı ihalelerden Türk şirketleri çok büyük bir pay alabilir." dedi. Ukrayna enerji sektörüne ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Acuner, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanı başta olmak üzere Ukrayna’da enerji sektöründe devam eden avantajlı fiyat dönemini yakalayabileceğini belirtti. Acuner, Ukrayna'da sadece birkaç şirketin söz konusu yatırımları yapabildiğini ifade ederek, "Dolayısıyla Türk şirketleri Ukrayna enerji pazarına girerse başarılı olacaklardır. Önümüzdeki on yıllık dönemde 3 milyar dolarlık altyapı projelerini gerçekleştirecek Ukrenergo'nun yapacağı ihalelerden Türk şirketleri çok büyük bir pay alabilir." diye konuştu. Bu ihalelerin sadece enerji sektörü için değil, diğer sektörler için de bir açılım olacağını kaydeden Acuner, şunları söyledi:

"Mesela Onur İnşaat bunun için güzel bir örnektir. Ukrayna’da yüzlerce kilometrelik yol yaptılar. Ukrayna devleti bir yol ihtiyacı olduğunda ilk önce Onur İnşaat’a gidiyor. Diğer sektörler de bunu yapabilir. Bu projelerin büyük bir kısmı Dünya Bankası gibi uluslararası kurumlar tarafından yapıldığı için ihale süreçleri son derece şeffaf oluyor. Bu nedenle Türk firmaları hem finansmanı sağlanmış projeleri destekleyecekler hem de şeffaf ve eşit bir ortamda rekabet edebilecekler." - "Türkiye’de Ukrayna firmalarının sayısı çok az" Acuner, Türk ve Ukraynalı iş insanları ve şirketlerin çabuk karar verebildiğini ve girişimci ruha sahip olduğunu belirterek, iki ülkede de dinamik bir ekonomik yapının bulunduğunu kaydetti. Ukrayna'da zaman zaman finansman ve birikim konusunda bazı sıkıntıların yaşanabildiğini dile getiren Acuner, "Onlar da bu ekonomik gelişmenin bir parçası olarak yavaş yavaş aşılacak. Gerçekten Türkiye’nin başka hiçbir ülkeyle bu kadar yakın ilişki bağı yok. Bu da ilişkilerin geliştirilmesine çok güzel bir temel hazırlıyor." dedi.

Acuner, Türkiye’de iş yapan Ukrayna firmalarının sayısının çok az olduğunu ifade ederek, "Mesela orman ürünleri konusunda birtakım görüşmeler oluyor. Belki enerji sektöründe de Türkiye'de yatırım yapmayı düşünenler olabilir. Lojistik konusunda, Odessa ve Türkiye arasında, oradaki limanlar arasında bir bağlantı yaratma konusunda çalışmalar ve fırsatlar olabilir." diye konuştu. Ukrayna’da enerji sektörünün de bir dönüşümden geçtiğini vurgulayan Acuner, "Yeni piyasada, ödemenin sabit bir fiyattan yapıldığı sistemi 1 Temmuz’dan itibaren yıkıp, ikili sözleşmeler gibi tamamen alıcı ve satıcı arasındaki ilişkiyi liberalize etmeye yönelik bir dönüşüm yaşanıyor. Sadece üretim kısmında değil enerji tasarrufu konusunda da alınacak çok büyük mesafeler var. Türk şirketleri buralarda da tedarikçi olarak önemli rol alabilir." değerlendirmesinde bulundu. Acuner, Ukrayna’nın bilgi teknolojileri sektöründe de çok başarılı olduğunun altını çizerek, bu alanda Türkiye’ye yapılabilecek yatırımlarla Türkiye’deki kabiliyetin de harekete geçirilmesinin mümkün olduğunu söyledi.