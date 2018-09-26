FİNANS

Ukrayna, "Kuzey Akım 2" nedeniyle olası kaybını açıkladı

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 18:45 | Son Güncelleme

Ukrayna Maliye Bakanlığı tahminlerine göre, boru hattı nedeniyle ülke GSYH'si yüzde 3 kayıp yaşayabilir

KİEV (AA) - Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin tamamlanması halinde, Ukrayna gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 3'lük kayıp yaşayabileceği bildirildi.

Ukrayna Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Akım 2'nin tamamlanması halinde, Almanya'nın Batı ve Orta Avrupa doğalgaz piyasasında "hub" konumunun güçleneceği belirtildi.

Ukrayna ekonomisinin de Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı nedeniyle kayıp yaşayacağına işaret edilen açıklamada, "İhracat hizmetlerindeki azalma nedeniyle Ukrayna'nın GSYH'si yüzde 2,5 ila 3 arasında kayıp yaşayabilir." ifadesine yer verildi.

Maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen projeyle, yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Başta ABD ve Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi Batılı şirketler de yer alıyor.

Rus enerji şirketi Gazprom geçen yıl Avrupa'ya 194,4 milyar metreküp doğalgaz ihraç ederken, söz konusu gazın yaklaşık yüzde 30'u Ukrayna üzerinden sevk edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
doğalgaz enerji Kuzey Akım 2 Ukrayna

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