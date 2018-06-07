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Ukrayna Maliye Bakanı Danyliuk, görevden alındı

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 15:55 | Son Güncelleme

Ukrayna Maliye Bakanı Danyliuk, görevden alındı

Ukrayna Maliye Bakanı Oleksandr Danyliuk’ın görevden alınması kararı parlamentoda kabul edildi.

Ukrayna Parlamentosu'nda yapılan oylamada, Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman ile görüş ayrılığına düşen Danyliuk’ın görevden alınmasına yönelik karar onaylandı.

Danyliuk, bir süre önce yaptığı açıklamada, kabinedeki bazı pozisyonlara gerçekleştirmek istediği atamaların Groysman tarafından engellendiğini savunarak, G7 üyesi ülkelerin Ukrayna büyükelçilerine şikayet mektubu yazmıştı.

Groysman’a yönelik sert eleştirilerine dün de devam eden Danyliuk, "Groysman, benden siyasi yolsuzluğa destek olmamı ve istifa etmemi istiyor." ifadesini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
G7 maliye Ukrayna

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