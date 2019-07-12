FİNANS

Ukrayna Merkez Bankası, Turkcell güvenlik teknolojilerini inceledi

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2019 09:30 | Son Güncelleme

Ukrayna Merkez Bankası Güvenlik Müdürü Oleksandr Skomarovskiy, Güvenlik Müdür Yardımcısı ve Bilgi Güvenliği Müdürü Anton Kudin ile Ödeme Sistemleri Bilgi Güvenliği Teknolojileri Müdürü Serhiy Ivanyshyn'in aralarında bulunduğu heyet, Turkcell yetkililerinden bilgi aldı

İSTANBUL (AA) - Ukrayna Merkez Bankası heyeti Turkcell'in güvenlik alanında geliştirmiş olduğu teknolojileri yerinde deneyimleyip incelemek için İstanbul'a geldi.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, siber güvenlik alanında geliştirdiği çözüm ve uygulamalar ile kurumlara da hizmet veren Turkcell'in bu alandaki çalışmaları yurt dışında ilgi görmeye devam ederken, bu çerçevede Ukrayna Merkez Bankası Güvenlik Heyeti, Turkcell'in Maltepe'deki Siber Güvenlik Operasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Yetkililerden bilgi alan heyet, Türkiye ziyareti ile çalışmaları yerinde inceledi. Ukrayna Merkez Bankası Güvenlik Müdürü Oleksandr Skomarovskiy, Güvenlik Müdür Yardımcısı ve Bilgi Güvenliği Müdürü Anton Kudin ile Ödeme Sistemleri Bilgi Güvenliği Teknolojileri Müdürü Serhiy Ivanyshyn'in aralarında bulunduğu heyet, Turkcell yetkililerinden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Teknoloji Yönetimi ve Güvenlik Direktörü Feridun Aktaş, şunları kaydetti:

"Siber Güvenlik ve Operasyon Merkezlerimiz gerek altyapısı gerekse sunduğu çözümler ile yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Bunun en son örneği ise Ukrayna Merkez Bankası'nın ziyareti oldu. Özel uzman ekipler ile 7/24 esasına göre çalışan merkezlerimiz şirketlerin ve kurumların yaşayacağı siber saldırılara karşı izleme yaparak, olası siber ataklar öncesinde gerekli önlemlerin alınmasını sağlıyor. Aynı zamanda Ukrayna, Belarus ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki iştiraklerimize hizmet verdiğimiz bu merkezlerimiz ile özel şirketlerin yanı sıra kamu kurumlarına da destek veriyoruz."

Verilen bilgiye göre, Ukrayna Merkez Bankası Heyeti, Turkcell Siber Güvenlik Operasyon Merkezi gezilerinin ardından, önde gelen dokuz bankanın ortaklığıyla kurulmuş olan Kredi Kayıt Bürosu'nun (KKB) ilgili bölümlerini de ziyaret etti.

Bu evde oturan leyleklere komşu oluyorBu evde oturan leyleklere komşu oluyor
Kafkas'ın konkordato talebinde ortaklar anlaşamadıKafkas'ın konkordato talebinde ortaklar anlaşamadı
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Turkcell Ukrayna Merkez Bankası

En Çok Okunan Haberler

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Trump, çok tartışılacak hamlesinde geri adım attı! 'Bu çok komik'

Trump, çok tartışılacak hamlesinde geri adım attı! 'Bu çok komik'

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Kritik 'torba teklif' kabul edildi!

Kritik 'torba teklif' kabul edildi!

Çok tartışılıyordu! Yurt dışı çıkış harç miktarı...

Çok tartışılıyordu! Yurt dışı çıkış harç miktarı...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tavuk yumurtası üretimi Mayıs’ta 1.6 milyar adet oldu

Tavuk yumurtası üretimi Mayıs’ta 1.6 milyar adet oldu

TÜİK-Sanayi üretimi Mayıs’ta yıllık bazda yüzde 1.3 azaldı

TÜİK-Sanayi üretimi Mayıs’ta yıllık bazda yüzde 1.3 azaldı

Rahmi İncekara: Darbe girişimi ekonomiye sirayet etmedi

Rahmi İncekara: Darbe girişimi ekonomiye sirayet etmedi

Kafkas'ın konkordato talebinde ortaklar anlaşamadı

Kafkas'ın konkordato talebinde ortaklar anlaşamadı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Osmaniye'nin ihracatı son 10 yılda 25 kat arttı

Osmaniye'nin ihracatı son 10 yılda 25 kat arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.