Ukrayna, Rus gazı sevkiyatının tümüyle durmasına hazırlanıyor

MOSKOVA (AA) – Ukrayna'nın devlet doğal gaz şirketi Naftogaz’ın İcra Direktörü Yuriy Vitrenko, Ukrayna üzerinden gönderilen Rus gazının sevkiyatının, bu yılın sonundan itibaren tamamen durdurulmasına hazırlandıklarını bildirdi.

Vitrenko, sosyal medya sitesi Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilmesini içeren ve bu yıl sona erecek sözleşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın Ukrayna ile yaptığı doğal gaz görüşmelerine ticari değil siyasi açıdan yaklaştığını savunan Vitrenko, “Rus siyasi iradesinin, bağımsız bir şekilde yaptığı Avrupa tercihi nedeniyle Ukrayna’yı transit gelirlerinden mahrum bırakarak cezalandırmak istediğini anlamamız gerekiyor.” ifadesini kullandı.

Ukrayna’nın bağımsızlığını kaybetmeden, transit konumunu korumaya çalışmak için elinden geleni yapacağını vurgulayan Vitrenko, “Ancak maalesef, Ukrayna üzerinden gönderilen Rus gazının sevkiyatının, sadece 2020’nin ilk çeyreğinde değil, bu yılın sonundan itibaren tamamen durdurulmasına hazırlanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.