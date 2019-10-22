Ukrayna turizm pazarında aşı tuttu

İSTANBUL (AA) - Bu yıl rekor beklenen Ukrayna turizm pazarından gelen talep ülke geneline yayılırken, Ukraynalı turistler artık Antalya’nın yanı sıra İstanbul, Kapadokya, Kayseri, İzmir ve Sapanca gibi diğer destinasyonları da tercih etmeye başladı.

Türkiye Otelciler Birliği’nden (TÜROB) yapılan açıklamaya göre, TÜROB, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve THY iş birliğiyle tanıtım faaliyetlerinde pilot ülke olarak belirlenen Ukrayna turizm pazarında hedeflere ulaşılıyor.

Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkeler arasında yer alan Ukrayna’dan gelen turistler artık Antalya’nın yanı sıra İstanbul, Kapadokya, Kayseri, İzmir ve Sapanca gibi diğer destinasyonları da tercih ediyor. Son dönemde Ukrayna’dan Türkiye’nin doğu ve güneydoğu bölgelerine de talep başlaması dikkati çekiyor.

- Pazar rekora koşuyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Ukrayna’nın Türkiye’nin en istikrarlı turizm pazarlarından biri olduğunu vurgulayarak, “2018 yılında Türkiye’ye 1 milyon 386 bin Ukraynalı turist gelirken, bu sayı bu yılın ilk 8 ayında yüzde 10,5 artışla 1 milyon 106 bin olarak gerçekleşti. Yıl sonu itibarıyla Ukraynalı turist sayısının 1,5 milyonu aşmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.