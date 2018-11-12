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Ukrayna’da sağlık turizminde en popüler ülke Türkiye

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 10:54 | Son Güncelleme

Ukrayna’dan gelen turistler sağlık, kültür ve kış turizmi için de rotayı Türkiye’ye çevirdi.

Ukrayna’da sağlık turizminde en popüler ülke Türkiye

Gökhan Artan / İstanbul, 12 Kasım (DHA) - Ukrayna’dan gelen turistler sağlık, kültür ve kış turizmi için de rotayı Türkiye’ye çevirdi. Ukrayna’da sağlık turizmi için en popüler ülke Türkiye oldu.
Ukraynalılar Türkiye’yi en çok kanser teşhisi ve tedavisi, ortopedi hastalıklarının tedavisi için ziyaret ediyor.
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye’de ‘deniz-güneş-kum’ turizmini tercih eden turizm pazarlarında seçenekleri genişletmek amacıyla başlattığı tanıtım çalışmalarını hızlandırıyor. TÜROB’un, her pazarın koşullarına uygun olarak gerçekleştirdiği tanıtım etkinlikleri kapsamında Ukrayna’da hayata geçirdiği çalışmalar turizmin çeşitlendirilmesi yönünde örnek bir model olma yolunda. Bu çalışmaların ilk sonuçları da alınmaya başlandı.
Sağlık turizminde de Türkiye gözde ülke
Yılda 1.3 milyon turist ile en büyük turizm pazarları arasında yer alan Ukrayna’dan gelen turistler sağlık, kültür ve kış turizmi için de rotayı Türkiye’ye çevirdi.
Kış turizminde TÜROB, yerel yönetimler ortak bir çalışmalar yürütürken; sağlık turizminde de önemli adımlar atılıyor. Hastalıklarının tedavisi için başka ülkeleri umut kapısı olarak gören Ukraynalıların sayısı giderek artarken, Ukrayna vatandaşları arasında sağlık turizmi için en popüler ülke ise Türkiye oldu.
Tedavi için yurtdışını tercih ediyorlar
Kısa bir süre önce art arda Kiev’de gerçekleştirilen UITT Turizm Fuarı, workshop etkinliği ve Ukrayna-Türkiye Karma Komisyonu toplantısı sonrasında TÜROB bu pazarla ilgili bir araştırma raporu hazırladı.
Raporda, halen olumsuz etkileri süren Çernobil felaketinden etkilenenlerin de tedavi amaçlı olarak Türkiye’ye geldiğine dikkat çekildi.
Raporda görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Timur Bayındır, Ukraynalı hastaların Türkiye’yi en çok kanser teşhisi ve tedavisi, ortopedi hastalıklarının tedavisi ve Da Vinci Robot yöntemiyle tedavi için ziyaret ettiğine işaret etti ve ekledi:
“Uluslararası Sağlık Turizmi Doktorları Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre; Ukrayna’da kanser hastalarının yüzde 40’ı, nörolojik hastaların yüzde 10’u, ortopedik hastaların yüzde 6’sı, teşhis arayan hastaların yüzde 8’i, kemik iliği nakli yaptırması gerekenlerin yüzde 6’sı tedavi için yurt dışına gidiyor. Bunun yanında oftalmoloji, üroloji, solunum sistemi, kulak burun boğaz hastalıklarının tedavisi ve estetik cerrahi için de yurt dışında tedavi tercih ediliyor.”
Kış turizmi potansiyeli yüksek
Ukraynalı turistlerin deniz ve sahil turizminin yanında termal, SPA ve talasoterapiye de ilgi duyduğunu belirten Bayındır, “Söz konusu alanda derinlemesine bilgi ve deneyim alışverişi yapılması ve ortak projelerin oluşturulması için Bakanlığımızın ve Sağlık Bakanlığı’nın birimleri, ilgili sivil toplum örgütleri ile Ukrayna tarafının muadili kuruluşları bir alt çalışma grubu oluşturabilir. Böylece stratejik olarak planlama yaparak bir plan çerçevesinde çalışılabilir” dedi.
Türkiye’nin bugüne kadar Ukrayna’da yaz turizmi dışında ürün çeşitliği sağlayamadığını vurgulayan Bayındır, “TÜROB, Türk turizminin çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması çalışmalarımız kapsamında, İstanbul, Kayseri ve Kapadokya destinasyonları ortak pazarlama çalışmaları başlattık. İstanbul’da şehir ve kültür turizmi, Kapadokya’da kültür turizmi ve Kayseri’de kış/kayak turizmi ürünlerinin bir paket olarak Ukrayna pazarı için önemli bir cazibe alanı. Özellikle Kayseri/Erciyes, Kars/Sarıkamış ve Erzurum/Palandöken kayak tesisleri ile kış, sağlık ve kongre turizmi alanlarında etkin tanıtım gerekiyor. Ukrayna bu alanlarda önemli bir potansiyel barındırıyor” diye konuştu.
Türkiye’den 300 bin Türk gitti
Bu arada TÜROB raporunda, Türkiye’den Ukrayna’ya yönelik talepte de dikkat çeken artış olduğu kaydedildi. Bu yıl 8 ayında Ukrayna’yı ziyaret eden Türk vatandaşı sayısı 300 bini geçerken, haftalık uçak sefer sayısı ise 152’ye ulaştı; 2017’de bu sayı 270 bin kişi olmuştu.
Yeni kimlik kartları kullanan Ukrayna ve Türkiye vatandaşları, iki ülke arasında giriş, çıkış ve transit geçiş yapabiliyor; 90 güne kadar vizesiz kalabiliyor. (Fotoğraflı)

Ukrayna’da sağlık turizminde en popüler ülke Türkiye

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