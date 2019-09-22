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Ukrayna'da "Türk rüzgarı"

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2019 11:15 | Son Güncelleme

Güriş Holding'in Ukrayna'da 55 milyon avro yatırımla yaptığı 32,4 megavat kapasiteli Ovid Rüzgar Enerjisi Santrali'nin açılışı gerçekleştirildi - Ovid santraliyle Ukrayna'nın ilk Türk enerji yatırımcısı olan şirket, ülkedeki rüzgar enerjisi kurulu gücünü 220 megavat seviyesine çıkarmayı hedefliyor - Güriş Holding AŞ Genel Müdür Yardımcısı Cem Özkök: - "Şu anda Karpaklar Bölgesi'nde yapmayı planladığımız 120 megavatlık ikinci bir santral var. Bu kapasitenin ilk etabı olan 40 megavat için 20 Eylül itibarıyla inşaat iznini aldık" - "Böylece, Ovid RES ve 120 megavatlık santralimiz için toplam yatırım hacmimiz 180 milyon avroyu bulacak"

UKRAYNA (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Güriş Holding, Ukrayna’da 55 milyon avro ile hayata geçirdiği 32,4 megavat kapasiteli Ovid Rüzgar Enerjisi Santrali'ni (RES) devreye aldı ve ülkenin ilk Türk enerji yatırımcısı oldu.

Odesa Ovidiopol bölgesinde kurulan santralin açılışı Türkiye ve Ukrayna’nın kamu ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı bir törenle gerçekleştirildi.

Her biri 3,6 megavat kapasiteli 9 türbinden oluşan Ovid RES, Ukrayna’daki ilk Türk enerji yatırımı olarak kayıtlara geçti.

Yılda 118 milyon kilovatsaat elektrik üretilecek santral, yaklaşık 32 bin hanenin elektriğini karşılayacak.

Santralde üretilen elektrik, 10 yıl boyunca kilovatsaat başına 10 avro/cent alım garantisi üzerinden Ukrayna devlet elektrik şirketine satılacak.

Alım garantisi süresinin bitmesinin ardından, santral ürettiği elektriği piyasa şartlarında satmaya devam edecek.

Şirket, inşa edeceği yeni rüzgar santralleri ile Ukrayna'daki kurulu gücünü 220 megavat seviyesine çıkarmayı planlıyor.

Rüzgar enerjisindeki 770 megavat kurulu güce sahip Ukrayna’da, kapasitenin yıl sonuna kadar bin megavata yükselmesi bekleniyor.

- Yenilenebilir enerjide yeni yatırım planları

Güriş Holding AŞ Genel Müdür Yardımcısı Cem Özkök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukrayna'da yenilenebilir enerji alanında yeni yatırım planları olduğunu dile getirdi.

Şu anda Karpaklar Bölgesi’nde inşa etmeyi planladıkları 120 megavatlık bir rüzgar enerji santrali olduğunu belirten Özkök, şunları kaydetti:

"Bu kapasitenin ilk etabı olan 40 megavat için 20 Eylül itibarıyla inşaat iznini aldık. Bu yıl sonrasında alım garantisi mekanizması sona ereceği için inşaat iznini almak çok önemli, çünkü inşaat izni alındığında alım garantisi kapsamına girebiliyorsunuz. Bu kapsamda, 40 megavatlık kısmı gelecek sene devreye alacağız. Yıl sonuna kadar kalan 80 megavatlık kısmın da inşaat iznini almayı planlıyoruz. Böylece, Ovid RES ve 120 megavatlık santralimiz için toplam yatırım hacmimiz 180 milyon avroyu bulacak. Ayrıca, 70 megavatlık bir rüzgar santrali için de izin başvurularımızı tamamladık. Bu santral alım garantisi süresine yetişirse yapacağız, yetiştiremezsek bu kapasite ihaleye açıldığı zaman ihaleye girip almayı da planlıyoruz."

- "Güneş santralleri için görüşmeler sürüyor"

Ukrayna’da depolama ve güneş enerjisi alanında da çalışmalar olduğunu anlatan Özkök, güneş enerjisinde 10 ve 19 megavatlık iki güneş santrali yapmak üzere görüşmelerini sürdürdüklerini vurguladı.

Öte yandan Özkök, Beyaz Rusya’da da 25 megavatlık bir rüzgar enerji santrali kuracaklarını ifade ederek, "Arnavutluk’ta da 30 megavatlık bir rüzgar santrali yatırımıyla ilgili süreci tamamlamak üzereyiz. Yunanistan, Moldova ve Karadağ’da da rüzgar yatırımlarıyla ilgileniyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Güriş Holding AŞ Ovid RES Ukrayna’da Türk “rüzgarı” yenilenebilir enerji

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