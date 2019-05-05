Ukraynalı askerin hayatı Türk sistemine emanet

GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisinde yeni geliştirilen bir ürün daha ihracat başarısı yakaladı. Güvenlik güçlerini, zırhlı kara araçlarına yönelik olası saldırılara karşı korumak amacıyla çeşitli çözümler geliştiren Nero Endüstri, son olarak bunlara Lazer Tespit ve Sis Havanı Sistemi'ni ekledi. Sistem, zırhlı kara araçlarının lazer güdümlü füzelere karşı savunma kabiliyetini maliyet etkin olarak artırıyor. Araca yöneltilen lazer sinyalleri algılanarak araç üzerindeki sis havanları, lazerin geldiği ve dolayısıyla potansiyel bir tehdidin bulunduğu yöne doğru otomatik olarak ateşleniyor. Böylelikle lazerin araçla teması kesilerek füzenin güdüm özelliği bertaraf ediliyor. Sistem, ilk prototiplerinin tamamlanmasından kısa süre sonra 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) tanıtıldı. Nero Endüstri, ilk sipariş sözleşmesini de fuarda imzalayarak seri üretim aşamasına geçti. Nero Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı Alican Ökçün, AA muhabirine, imzaladıkları sözleşmenin kendileri için çok önemli olduğunu ve ilk kez bu kadar ileri ve sofistike bir teknolojiyi Ukrayna'ya ihraç ettiklerini söyledi. Bunlar da ilginizi çekebilir Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Ramazan öncesi et talebi arttı İncirliovalı erik üreticisi fiyattan memnun ancak rekolte düşük

Ukrayna ile yaklaşık 4 yıllık geçmişleri olduğunu ifade eden Ökçün, "Bize bu konularda çok fazla güveniyorlar. Ukrayna'ya yaklaşık binin üzerinde sistem ihracı yaptık. Bu yeni sistem de bize olan güvenlerini ve başarımızı göstermiş oldu." dedi. - Hayati süreler kazandıracak Sis havanı lançerleri ve sis havanı lazer tespit sistemleriyle Ukrayna'nın araçlarına daha büyük bir koruma sistemi sağlayacaklarını vurgulayan Ökçün, şöyle konuştu: "Özellikle taktik tekerlekli 6x6 ve 8x8 araçlarında kullanılan bu sistemlerle araçlardaki personelin hayatta kalma kabiliyetini artırmayı amaçlıyorlar. Bu nedenle birçok tedarikçi ve ülke arasından bizi seçtikleri için gurur duyduk. Ukrayna çok iyi bir partnerimiz ve onlara en iyi sistemleri sağlamaya devam edeceğiz. Bu sistemlerin en büyük özelliği düşük maliyetli olmaları, 15 derecelik hassasiyetle 2 kilohertze kadar birçok farklı antitank mühimmatını tespit etmeleri, türüne göre bunları ayırt edip bilgi vermeleri, 5-10 saniye zaman kazandırmaları. Böylece sistem, aracın güvenli, personelin hayatta kalmasını sağlayabiliyor."