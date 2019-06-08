Ukraynalı turist sayısı 1,5 milyonu aşacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Ukrayna’dan gelen turistlerin Antalya’nın yanı sıra İstanbul, Kapadokya, Kayseri, İzmir ve Sapanca gibi diğer destinasyonları da tercih etmeye başladığına dikkati çekti.

Her pazarın koşullarına uygun olarak gerçekleştirilen tanıtım etkinlikleri kapsamında Ukrayna’da Kiev ve Odessa’dan sonra üçüncü workshop çalışmasına da Kharkiv’de imza atıldı. Ukraynalı turizmcilerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda 3 saat içinde 980 bire bir görüşme gerçekleştirildi.

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜROB ve THY iş birliğiyle turizm pazarlarında seçenekleri genişletmek amacıyla Ukrayna’da gerçekleştirilen tanıtım etkinlikleri meyvelerini vermeye başladı.

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ve Türk Hava Yolları'nın (THY) Ukrayna’daki tanıtım etkinliklerinin etkisiyle Ukrayna’dan gelen turist sayısının bu yıl 1,5 milyonu aşarak yeni bir rekor kırması bekleniyor.

Bu yıl Ukraynalı turist sayısının yeni bir rekor kırmasını beklediklerini belirten Eresin, “2018 yılında Türkiye’ye 1 milyon 386 bin Ukraynalı turist gelirken, bu rakam bu yılın ilk 4 ayında yüzde 14 artışla 211 bin olarak gerçekleşti. Yıl sonu itibarıyla Ukraynalı turist sayısının 1,5 milyonu aşmasını bekliyoruz. Türkiye ağırlıklı olarak yaz aylarında plaj turizmi odaklı ziyaret edilse de İstanbul, Kayseri, Kapadokya, İzmir ve Sapanca’nın yoğun ilgi görmesiyle aslında bütün bir seneye yayılan potansiyel gözlemleniyor.” ifadelerini kullandı.

Eresin, şunları kaydetti:

"Birliğimizin Türk turizminin çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması çalışmaları kapsamında, hedef pazarlara yönelik özel workshop programlarına başlamıştık. Geçen yıl sonunda oldukça yoğun ve nitelikli katılımlar ile Kiev ve Odessa’da iki organizasyon gerçekleştirildi. Pazardan gelen talepler neticesinde Ukrayna’da üçüncü workshop etkinliği yine Kültür ve Turizm Bakanlığı organizasyonu, THY ve TÜROB iş birliğiyle Kharkiv’de düzenlendi. Organizasyonda İstanbul, Kayseri, Kapadokya, Sakarya (Sapanca) ve İzmir'den 19 otel ve 1 seyahat acentesi ile Ukrayna Seyahat Acentaları Birliği, Alliance Tour, Coral ve Alf Tour’un katılım sağladı.