Ukraynalılar sağlık için geliyor

İSTANBUL (AA) - Ukrayna vatandaşları arasında sağlık turizmi için en popüler ülke Türkiye oldu.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) açıklamasına göre, TÜROB yetkilileri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gerçekleştirilen Ukrayna Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (UITT) yaptığı temaslar sonucu pazarla ilgili bir araştırma raporu hazırladı.

Rapora göre, halen olumsuz etkileri süren Çernobil felaketinden etkilenen Ukraynalılar, tedavi amaçlı olarak da Türkiye'ye geliyor.

Hastalıklarının tedavisi için başka ülkeleri umut kapısı olarak gören Ukraynalıların sayısı giderek artarken, Ukrayna vatandaşları arasında sağlık turizmi için en popüler ülke Türkiye oldu.

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- "Ukrayna'da kanser hastalarının yüzde 40'ı tedavi için yurt dışına gidiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Timur Bayındır, Ukraynalı hastaların, Türkiye'yi en çok kanser teşhisi ve tedavisi, ortopedi hastalıklarının tedavisi ve Da Vinci Robot yöntemiyle tedavi için ziyaret ettiği aktardı.

Bayındır, "Uluslararası Sağlık Turizmi Doktorları Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'da kanser hastalarının yüzde 40'ı, nörolojik hastaların yüzde 10'u, ortopedik hastaların yüzde 6'sı, teşhis arayan hastaların yüzde 8'i, kemik iliği nakli yaptırması gerekenlerin yüzde 6'sı tedavi için yurt dışına gidiyor. Bunun yanında oftalmoloji, üroloji, solunum sistemi, kulak burun boğaz hastalıklarının tedavisi ve estetik cerrahi için de yurt dışında tedavi tercih ediliyor." ifadelerini kullandı.