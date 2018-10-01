ULAK Haberleşme AŞ Ofis ve Laboratuvarının açılış töreni

Demir, ULAK Haberleşme AŞ Ofisi ile 5G ve Ötesi İletişim Altyapıları Test ve Entegrasyon Laboratuvarının Açılış Töreninde yaptığı konuşmada, mobil haberleşme sektöründe, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) olarak uçtan uca milli ve yerli bir haberleşme altyapısının hazır hale getirilmesine yönelik projeleri başlattıklarını bildirdi.

"ULAK projesinde karşılaştığımız üzere yerli bir ürün olsa bile onun hazır olup olmamasıyla, testlerin yapılıp yapılmamasıyla ilgili gündeme gelen tereddütler, negatif algılar ve kullanma konusundaki isteksizlikle bu kadar Ar-Ge harcaması yapılmış bir projenin bile boşa çıkma ihtimali olduğunu görüyorsunuz. Bu konuda bizler gerçekten yılmadık. Devlet kademeleriyle iyi bir koordinasyonla gittik. Bu konuda yerlilik meselesinin çok önemli olduğunu gündeme getirdik. Haberleşmede bir ülkenin savunma ve güvenliği söz konusu olduğunda yazılımları yabancıların eline terk edemeyeceğimiz bir alandan bahsediyoruz."

Demir, siber güvenliğin her ülkenin öncelikli gündemi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Siber güvenlik yapısı tek bir kuruluşun başarabileceği bir şey değil. Ülke çapında bir seferberlik ve farkındalık olması gerekiyor. Bunun da en önemli bacaklarından birisi haberleşme. Bu konuda meselenin bir ticari yönü var, müthiş bir pazar aynı zamanda halkımızın ve devlet birimlerimizin güvenli haberleşmesi hem de çeşitli savunma alanını ilgilendiren ortamlarda da emniyetli operasyon yapabilmeniz, teknolojinizi koruyabilmeniz açısından da önemli."