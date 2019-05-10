ULAK Haberleşme'de bayrak değişimi

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu üreticisi ULAK Haberleşme'nin yeni yönetim kurulu başkanı ve üyeleri belirlendi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekci, kurumun başkanlığına getirildi.

Uçtan uca milli, kontrol edilebilir, akıllı iletişim ve bilişim şebeke altyapısı geliştirilmesi vizyonu kapsamında, baz istasyonları ve taşıyıcı şebeke altyapılarına yönelik ürün geliştirme çalışmalarını sürdüren, her geçen gün yerli ve milli şebeke çözümlerinin artırılması için gayret sarf eden ULAK Haberleşmede, yoğun geçen 2 senelik kuruluş aşamasından sonra bayrak değişimi yaşandı.

ULAK Haberleşme AŞ'nin geçen ay yapılan genel kurulunda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekci, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kurul 2'nci Başkanı Figen Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Durmaz, Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi ve 5G'de kullanılacak Polar kodlarının mucidi Prof. Dr. Erdal Arıkan ile Aselsan Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Devrim Fidancı yeni yönetim kurulu üyeleri olarak belirlendi.