AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, şirketin, MİLAT Ar-Ge Projesi'nin ilk etap ürünleşmesini sağlayarak MİLAT Ağ Yönetim ve Analiz Sistemi'ni (MAYA) geliştirdiğini bildirdi. Balcı, AA muhabirine, "Türkiye'nin 5G ve Ötesine Doğru İletişim Gücü" sloganıyla Ağustos 2017'de faaliyetlerine başlayan ULAK Haberleşme AŞ'nin, uçtan uca yerli ve milli geniş bant iletişim altyapısı için somut adımlar atmaya devam ettiğini söyledi. Evrensel Hizmet Projesi kapsamında yaklaşık 450 sahada aktif olarak kullanılan ULAK baz istasyonlarının yakın zamanda ticari şebekelerde de kullanıma gireceğini belirten Balcı, 6 ay içinde bin yerleşim yerine ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi. Balcı, "Şirket, geçtiğimiz bir yıl içinde ULAK baz istasyonlarının yanı sıra 5G'nin de en önemli teknolojilerinden kabul edilen Yazılım Tanımlı Ağlar (SDN) ve Ağ Fonksiyonlarının Sanallaştırılması (NFV) teknolojilerini yoğun olarak kullanan MİLAT Ar-Ge Projesi'nin de ilk etap ürünleşmesini sağlayarak MAYA'yı geliştirdi." dedi.

- Hedef, tüm iletişim ve bilişim ağ altyapısında MAYA MAYA'nın yerli ve milli üretildiğine işaret eden Balcı, yazılım tanımlı ağ teknolojileri kullanılarak oluşturulan geniş alan ağları üzerinde merkezi yönetim, gözlem ve denetim, şifreli ve kriptolu haberleşme, mesaj filtreleme, servis kalitesinin ve trafik akış rotalarının ağın anlık ihtiyaçlarına göre yönetilme imkanları sağladığını kaydetti. Balcı, geniş alan ağ ürünleştirme çalışmalarının yanı sıra MAYA sistemlerinin veri merkezlerinde, lokal şebekelerde ve kritik altyapıların şebekelerinde kullanımına yönelik ürünleştirme çalışmalarının devam ettiğini anlattı. MAYA'nın yurt sathına yayılmış büyük kurumsal şebekelerde kurularak, canlı sistemlerde gözlem sürecine başlandığını ifade eden Balcı, "Kurumların ilgili, ilişkili ve bağlı kuruluşları arasında güvenli haberleşme sağlayacak bu sistem, bir yandan da iletişim ortamından bağımsız şekilde internet ve LTE gibi farklı sistemler üzerinde çalışarak, beklenmedik durumlarda haberleşmenin devamlılığını sağlıyor." diye konuştu.