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Ulaşım hatları konut tercihlerinde belirleyici kriter

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 17:09 | Son Güncelleme

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya: - "Ulaşım projeleri, konut tercihlerinde her zaman belirleyici kriterlerden biri" - "Ulaşım hatlarıyla hatta yeni ulaşım hatlarının gündeme gelmesiyle birlikte, o bölgede konut projeleri de neredeyse eş zamanlı olarak geliştirilmeye başlanıyor"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB) Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, "Kent gelişimini ve yaşam standardını direkt etkilediği düşünüldüğünde ulaşım projeleri, konut tercihlerinde her zaman belirleyici kriterlerden biri." ifadelerini kullandı.

TSKB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Maya, yeni ulaşım hatlarının İstanbul'daki gayrimenkul bölgelerinin gelişimine etkisini değerlendirdi.

Maya, dünyanın en kalabalık metropollerinden biri olan İstanbul'da her geçen gün artan nüfus ile birlikte trafik problemi de giderek büyüdüğünü, dolayısıyla zamanlarını ev-iş aksında geçirmek istemeyen kişiler için de ulaşım imkanlarının artırılması oldukça büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Kent gelişimini ve yaşam standardını direkt etkilediği düşünüldüğünde ulaşım projelerinin, konut tercihlerinde her zaman belirleyici kriterlerden biri olduğunu belirten Maya , "Oturum ya da yatırım amaçlı konut alımlarında, ulaşım bağlantıları ile şehir merkezine ve iş alanlarına ulaşmak ya da projelerle birlikte değer artışı yaşanmasını beklemek artan talebi de beraberinde getiriyor." ifadelerini kullandı.

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- "Bazı bölgelerde, konut projeleri ulaşım projelerinin önüne geçiyor"

Maya, şunları kaydetti:

"Merkeze göre kısmen daha ulaşılabilir fiyatlara sahip olan kentin çeperleri olarak nitelendirilen bölgelerde, ulaşım projeleri ile birlikte yaşanan talep artışı ve buna bağlı olarak arz hareketliliği daha rahat görülüyor. Ulaşım hatlarıyla hatta yeni ulaşım hatlarının gündeme gelmesiyle birlikte, o bölgede konut projeleri de neredeyse eş zamanlı olarak geliştirilmeye başlanıyor.

Hatta bazı bölgelerde, konut projelerinin ulaşım projelerinin önüne geçtiği görülüyor. Anadolu yakasında Sancaktepe ve Pendik, Avrupa yakasında Kağıthane bölgeleri bu duruma verilebilecek örneklerden sadece birkaçı. Mevcut ulaşım ağına bakıldığında ise, yaşanan yoğun trafik probleminden dolayı metro hattının ağırlıklı olarak tercih edildiği görülüyor. Oturum ya da yatırım amaçlı konut tercihleri metro ağı çevresinde yoğunluk kazanıyor."

Maya, metro hattı projelerinin gündeme gelmesinden tamamlanmasına kadar olan süreçte gayrimenkul değerlerine olan etkileri çok rahat görüldüğünü, sadece yeni ulaşım hattı projesinin açıklanması bile bölge fiyatları üzerinde etkisini gösterdiğini,projenin tamamlanması ile birlikte fiyatlar tekrar artış trendine girebildiğini belirtti.

Başakşehir bölgesinin bu duruma örnek olabilecek yerlerden biri olduğunu belirten Maya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kirazlı-Başakşehir metro hattının gündeme gelmesiyle birlikte, bölgede hem konut geliştiricilerin etkisi hem de yatırım amaçlı alımların etkisi hızlı bir şekilde görülmeye başlandı. 2013 yılında metro hattının tamamlanıp faaliyete geçmesiyle de bölgede önemli bir nüfus artışı yaşandı. 2012 yılında yaklaşık 316 bin civarında olan nüfus 2017 yılında yaklaşık 396 bin seviyelerine kadar çıktı. Yeni açılan ve açılması planlanan metro hatlarında, bölge gelişimine bağlı olarak artan talep ve gayrimenkul değerlerindeki hareketlilik de daha rahat görülüyor. 2017 yıl sonunda tamamlanan Üsküdar-Çekmeköy metro hattının Yamanevler'e kadar olan bölümünde ve yıl içinde tamamlanması beklenen Çekmeköy'e kadar olan bölümünde talebin yanı sıra konut geliştiricilerinin de ilgisi artmış durumda."

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