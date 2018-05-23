Ulaştırma Bakanı Arslan'a fahri doktora

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Denizcilikle ilgili birçok şeyi e-devlet platformuna taşıdık. Bu sene içinde bütün işlemleri e-devlet platformuna taşımış olacağız." dedi. Piri Reis Üniversitesi'nce Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'a fahri doktora tevdi edilmesi dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Arslan'ın yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Metin Kalkavan, Bakan Arslan'ın üniversiteden hocası ve Piri Reis Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Osman Kamil Sağ, çok sayıda öğretim görevlisi ile öğrenciler katıldı. Fahri doktor unvanı tevdi edilen Bakan Arslan'ın cübbesini, rektör Erdoğan, Metin Kalkavan ve Bakan Arslan'ın eşi Habibe Arslan birlikte giydirdi. Bakan Arslan, törendeki konuşmasına, adının yanlışlıkla Ahmet Yıldırım olarak anons edilmesinden dolayı Başbakan Binali Yıldırım'ın soyadına atıfta bulunarak, bu hatadan duyduğu gururu ve memnuniyeti dile getirerek başladı.

Aldığı fahri doktora payesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslan, herkese teşekkür etti. Bakanlıkta görev yapanlar arasında çok sayıda denizci bulunduğunun altını çizen Arslan, Piri Reis Üniversitesi'nin de denizciliğe ve Türkiye'ye önemli katkılar sunduğunu anlattı. Arslan, denizcilikte yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi vererek, Mukaddime yazarı İbni Haldun'un "Coğrafya bizim kaderimizdir." sözünü anımsattı. Denizlerin ve denizci olmanın Türklerin ve Türkiye'nin kaderi olduğunu belirten Arslan, bu kaderin iyiye çevirmenin önemli olduğunu söyledi. \ - "Birçok yasal düzenlemeyi hayata geçirdik, denetimleri artırdık" Bakan Arslan, aldıkları sorumlulukla 15 yıldır denizle barışık bir gelişme ve kalkınma stratejisi izlediklerine dikkati çekerek, iyi yetişmiş denizcilerin her yerde iş yapabildiğini dile getirdi. Denizcilik öğrencilerine kendilerini iyi yetiştirme tavsiyesinde bulunan Arslan, şunları kaydetti: "Birçok yasal düzenlemeyi hayata geçirdik, denetimleri artırdık. Bugün beyaz bayrak ülkesi isek, gururla 'Beyaz bayrak konumumuz pekişiyor, bundan sonra pekişecek.' diyorsak ve sadece gemilerimizle ilgili değil, denizcilerimizle ilgili de bu ifadeyi kullanabiliyorsak, elbette ki bunun altında ekip ahengi ile çalışmanın, bakanlık, STK, sektördeki üniversitelerimiz ile çalışmanın önemli payı var. Bu konuda önemli mesafe aldık. Denizlerimize anlık izleme sistemleri kurduk, bu konuda yatırım yaptık, yapmaya devam ediyoruz."

Bürokrasinin azaltılması için çok sayıda çalışma yaptıklarının altını çizen Arslan, limanlarda tek pencere sistemine geçmeye başladıklarını anımsattı. Arslan, "Limanlarımızda yapılan iş ve işlemlerle ilgili muhataplar her Bakanlıktan ayrı ayrı kartlar almak zorunda kalıyor, hatta bazı bakanlıklardan birden fazla kart almak zorunda kalıyor. Bunun yerine tek kart sistemi getireceğiz. Denizcilikle ilgili birçok şeyi e-devlet platformuna taşıdık. Bu sene içinde bütün işlemleri e-devlet platformuna taşımış olacağız." ifadelerini kullandı. \ - "Türkiye'yi uluslararası arenada sözü geçen bir ülke haline de getirdik" Deniz turizmini de önemsediklerini belirten Arslan, "Türk bayrağı çekme önündeki engelleri kaldırarak bu konuda hedefimize adım adım ilerliyoruz. 6 bin hedeflemiştik, bugün itibariyle 5 bin 750 rakamlarına geldik." dedi. Bakan Arslan ÖTV'yi sıfırlayarak, sektöre yaklaşık 6 milyar 570 milyon liralık katkı yaptıklarını dile getirerek, hem yük hem yolcu taşımacılığında denizi özendirmek adına güzel bir mesafe aldıklarını söyledi.