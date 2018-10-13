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Ulaştırma Bakanı Turhan, genç yönetici adaylarının ilk dersine girdi

FİNANS HABERLERİ  | 13.10.2018 13:49 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: - "Biz gençliğimizde şantiyelerde çalışırken, barakalarda çalıştık. Şimdiki şantiyeler en az dördüncü sınıf otel konforunda olacak. Sıcak suyu olacak, bir odada 3-4 kişiden fazla yatmayacak" - "Birileri Müslüman adı altında terörist yetiştiriyor, tüm Müslümanlar teröristtir diye hepimizi yaftalıyorlar. Bir doktor hastanede yanlış tedavi uyguluyor, bütün doktorlar yaftalanıyor. Doğru değil bunlar"

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Biz gençliğimizde şantiyelerde çalışırken, barakalarda çalıştık. Şimdiki şantiyeler en az dördüncü sınıf otel konforunda olacak. Sıcak suyu olacak, bir odada 3-4 kişiden fazla yatmayacak." dedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından vakfın Eyüpsultan'daki genel merkezinde düzenlenen Genç Yönetici Okulu'nun açılışına katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Bakan Turhan, ilim irfan sahibi gençler yetiştirme maksadında olduklarını belirterek, bir ülkenin en kıymetli kaynağının insan olduğunu söyledi.

Turhan, insanı iyi yetiştiren ülkelerin, diğer kaynakları da yerinde kullanmasını bileceğini ve milletini ve ülkesini geleceği daha güçlü bir şekilde taşımaya muktedir olacağını dile getiren Turhan "Eğer yetişmemiş, yeterli donanıma sahip olmayan insanlar kaynakları kullandığında, kaynaklar israf edilir. Kaynaklar, yerinde zamanında, amacına uygun, doğru şekilde kullanılmazsa kaynaklar israf edilmiş olur." ifadelerini kullandı.

İnsan yetiştirmenin öneminden bahseden Turhan, bunun için sevgi, sadakat, samimiyet gerektiğini, insan yetiştirmenin sabır ve sebat istediğini söyledi.

Turhan, bugün dünyada yaşanan en önemli sorumluluklardan birini, "Ait olunan medeniyetin mensubu olarak Müslümanların terörist damgasıyla damgalanmış olması" şeklinde açıklayarak, şunları kaydetti:

"Birileri Müslüman adı altında terörist yetiştiriyor, tüm Müslümanlar teröristtir diye hepimizi yaftalıyorlar. Bir doktor hastanede yanlış tedavi uyguluyor, bütün doktorlar yaftalanıyor. Doğru değil bunlar. Bir kişi bir ahlaki suç işliyor, ailesi, kardeşi, eşi dostu bundan nasibini alıyor. İşimizi en iyi şekilde yapmamız lazım. Üslendiğimiz sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içinde olmamız lazım.

Bilgi bir insanın hayat mücadelesindeki en güçlü silahıdır. Nerede olursa olsun, bilgili, tecrübeyi, deneyimi bulun alın. Bunu almak için bir ömür harcayacaksanız, o ömür bittikten sonra o bilgi size fayda vermez. Fırsatları kullanın, değerlendirin. İlmi, bilgiyi almakla yetinmeyin, arif olun. Arif olmak, irfan sahibi olmak, hikmet sahibi olmak, bilgiyi doğru yerde, doğru zamanda hayra kullanmakla olur."

Konuşmasının ardından öğrencilere "Mega Projelerin Tasarım Sürecinde Proje Yönetimi" başlığıyla ilk dersi veren Turhan, planlama sürecinden başlamak üzere mega projelerin hayata geçirilmesinin detaylarına ilişkin öğrencilere bilgi verdi.

Planlamadan finansman ihtiyacına, finansman teminininden projenin faydalarına kadar tüm alanlar hakkında öğrencileri bilgilendire Turhan, bu çerçevede hükümet olarak hayata geçirdikleri yürütülen ve tamamlanan bazı projeleri örnek olarak gösterdi.

Bakan Turhan, Kanal İstanbul projesinde bu sene ihaleye çıkılacağını anımsatarak, hedefin bu olduğunu söyledi.

Kendi gençlik dönemine ilişkin anılarından bahseden Turhan, "Biz gençliğimiz de şantiyelerde çalışırken, barakalarda çalıştık. Şimdiki şantiyeler en az dördüncü sınıf otel konforunda olacak. Sıcak suyu olacak, bir odada 3-4 kişiden fazla yatmayacak. İşçiler için konuşuyorum, mühendisler zaten şantiye ortamında kendilerine gerekli konforu sağlıyor. İşçimiz de bunu istiyor artık." şeklinde konuştu.

Turhan, Türkiye'de çevreyle ilgili sivil toplum örgütlerinin bazı projeleri çok yakından takip ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunların yapılmasını, kötü niyetlilerin geciktirmek için, iyi niyetlilerin de katkı sağlamak için proje üzerinde devamlı gözleri vardır. Bunlarla ilgili konuları takip etmesi için hem iş güvenliği bilimi ki, bu da yasalarımızda 50 kişiden fazla çalışanı olanlar iş güvenliği uzmanı bulundurması gerekiyor. Sizin kendi içi denetiminiz olarak ayrıca iş güvenliği uzmanları, idari kademelerde gelip çalışmalarını yaparlar.

Ama buradaki öz denetimi ihmal etmemek lazım. Yaptığımız işin doğru yapıldığını, projesine uygun yapıldığını, hukukuna uygun yapıldığını, maliyetlerine uygun olarak yapıldığını mutlaka bir büyük proje yöneticisi kontrol etmeli."

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"Mega Projelerin Tasarım Sürecinde Proje Yönetimi" TÜGVA Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakanı Mehmet Cahit Turhan

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