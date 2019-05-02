FİNANS

Ulaştırma Bakanlığı’ndan ‘metro gelirlerine el konulacak’ iddialarına yalanlama

FİNANS HABERLERİ  | 02.05.2019 22:12 | Son Güncelleme

 ULAŞTIRMA ve Alt Yapı Bakanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı üzerine ortaya atılan 'Belediyelerin metro gelirlerine el konularak belediyelerin çalışamaz hale getirileceği' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Alt Yapı Bakanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı üzerine ortaya atılan 'Belediyelerin metro gelirlerine el konularak belediyelerin çalışamaz hale getirileceği' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu değişiklik ile belediyelerin kendi bütçe imkanlarıyla yapmaları mümkün olmayan yüksek bedelli metro yatırımlarına kavuşacağı vurgulandı.
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, 01 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" üzerine bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan "Belediyelerin metro gelirlerine el konularak, belediyelerin çalışamaz hale getirileceği" iddiaları hakkında açıklama yayımladı. Açıklamada, kent içi ulaşım sistemlerinin yapımının belediyelerin sorumluluğunda bulunmasına rağmen, 2010 yılında yürürlüğe giren KHK değişikliğiyle yatırım tutarı belediye tarafından geri ödenmek üzere devam eden metro projelerinin bir kısmının Ulaştırma Bakanlığı'nca yaptırılmasının kararlaştırıldığı belirtilerek, "2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla uygulamaya başlanılan sistemde belediye tarafından planlanan metro yatırımları, yapım, devir ve geri ödeme şartlarını içeren bir protokol ile Ulaştırma Bakanlığı’na devredilmekte, yapımı tamamlandıktan sonra geri ödemeler ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından takip edilmektedir" denildi.
19 Ocak 2019 tarihinde kabul edilen torba kanunla Ulaştırma Bakanlığı’na metro yapma yetkisi veren 655 sayılı KHK’nın ilgili maddesinde değişikliğe gidildiğinin vurgulandığı açıklamada, habere konu olan Cumhurbaşkanı kararıyla ise 19 Ocak 2019 tarihinde kabul edilen torba kanunla yapılan değişikliğin, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca ikincil mevzuatta düzenlenmesinin önünün açıldığı belirtildi.
'GERİ ÖDEME, AYRILACAK PAYLARIN YÜZDE 5’İNİN KESİLMESİYLE SAĞLANACAK'
Açıklamada, Cumhurbaşkanı kararıyla getirilen değişiklikle metro gelirlerinin tamamının belediyelere kalmasının sağlandığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:
“Değişiklik öncesinde metro yatırımları Bakanlıkça gerçekleştirilmekte, işletilmek üzere belediyeye devredilmekte, metro brüt geliri Hazine hesaplarında toplanmakta, bunun yüzde 15’i Hazine’ye, geri kalanının Belediye’ye aktarılması öngörülmekteydi. Geri ödeme tamamlanana kadar geçen süre boyunca işletmenin ve gelirlerinin Hazine tarafından kontrol altında tutulması ve metro brüt geliri üzerinde fazladan hesap hareketi gerçekleştirilmesi gerekmekteydi. Yeni düzenlemeyle ise metro gelirlerin tamamı Belediye’ye kalmaktadır. Kanun ve devir protokollerinde daha önce belirlenmiş olan metro yatırımının geri ödemesi hususu, belediyenin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yüzde 5 gibi bir oranının kesilmesi suretiyle karşılanmaya çalışılmaktadır. Yatırım tutarının büyüklüğü dikkate alındığında tahsilat uzun yıllara yayılmakta ancak vatandaşın bir an önce yatırımdan faydalanmaya başlaması sağlanmaktadır."
'DEĞİŞİKLİK YEREL YÖNETMLERE KATKI SAĞLAYACAK'
Bakanlığın açıklamasında, söz konusu haberlerin aksine, bu değişiklikle belediyelerin kendi bütçe imkanlarıyla yapmaları mümkün olmayacak yüksek bedelli metro yatırımlarına kavuşacağı, Hazine’nin ise borcu uzun vadeye yayarak yerel yönetimlere katkı sağlayacağı belirtildi.

PARTNERÜnlüler ve çocuklarının benzerliklerine inanamayacaksınızÜnlüler ve çocuklarının benzerliklerine inanamayacaksınız
Elazığ'ın Boğazkere üzümüne coğrafi işaretElazığ'ın Boğazkere üzümüne coğrafi işaret
Bursa Gıda Fuarı kapılarını açtıBursa Gıda Fuarı kapılarını açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Gövde gösterisi! Yüzlerce asker böyle karşıladı

Gövde gösterisi! Yüzlerce asker böyle karşıladı

Sigara başına uygulanan maktu vergi artırıldı

Sigara başına uygulanan maktu vergi artırıldı

O bankada parası olanlar dikkat!

O bankada parası olanlar dikkat!

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'ın Boğazkere üzümüne coğrafi işaret

Elazığ'ın Boğazkere üzümüne coğrafi işaret

Bursa Gıda Fuarı kapılarını açtı

Bursa Gıda Fuarı kapılarını açtı

Finans sektöründe projeler Sardis Awards’da ödüllendirilecek

Finans sektöründe projeler Sardis Awards’da ödüllendirilecek

Prof. Sak: Başkalarının üretim sürecinin içinde olmak lazım

Prof. Sak: Başkalarının üretim sürecinin içinde olmak lazım

Tekstil mühendisliği seçen öğrencilere üniversitelerde asgari ücret kadar burs verilecek

Tekstil mühendisliği seçen öğrencilere üniversitelerde asgari ücret kadar burs verilecek

Uluslararası Beton Kongresi Bursa'da başladı

Uluslararası Beton Kongresi Bursa'da başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.