Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ülkemizin dünya çapında taşımacılık koridorlarının merkezi olabilmesi adına da projeleri peş peşe yapıp bitireceğiz. İnşallah ülkemiz ulaştırma projelerinin marifetiyle hem sanayisini hem endüstrisini hem ekonomisini büyütecek daha fazla katma değer elde edecek." dedi.

Arslan, Ankara Konya Devlet Yolu Gölbaşı şehir geçişi heyelan önleme ve kaza kara noktası iyileştirmesi için araç alt geçiti yapım çalışmaları sahasını inceledi, bölge esnafını ziyaret edip, Gölbaşı Belediyesinin düzenlediği açık hava halk iftarına katıldı.

Söz konusu projede bir ilk uygulandığını belirten Bakan Arslan, Mogan ve Eymir göllerinin alt akışı nedeniyle alt geçitte sızdırmazlık sağlamak için 67 bin metrekarelik diyafram duvar uygulaması yapılacağını kaydetti. Proje bedelinin 275 milyon lira olduğunu, çalışmaların hızla ilerlediğini ve 2019 Mart ayında biteceğini vurgulayan Arslan, "Sızdırmazlıktan kaynaklı yolları yer altına almada sıkıntı yaşıyorduk bu yöntemle bu sıkıntıyı aşmış olacağız. Öte yandan servis yollarını açarken yolun kenarındaki ağaçları da belediyemizle işbirliğiyle kesmeden köküyle birlikte taşıyarak başka yerlerde diktik. Güzergah üzerindeki peyzaj çalışmasıyla da Gölbaşı'na değer ve güzellik katacak bir çalışma yapmış olacağız. Ülkemizin Kuzey-Güney aksında, Zonguldak, Antalya, Adana, Mersin arasındaki ana koridorundaki bir bölgesini sıkıntıdan kurtarmış olacağız." diye konuştu.