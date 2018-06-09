Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan:

Arslan, 1982 yılında üniversiteden mezun olduğunu ve 36 yıldır bu işin içinde bulunduğunu kaydederek, "Ankara'da denizciliğin dilinden anlayan bir bürokrat bulmak bizim için bir lütuf idi. Ancak son 16 yılda denizciliğin ne kadar önde geleni varsa bunlar gerek Ankara'da gerekse Türkiye'nin diğer bölgelerinde denizciliğin önünü açmak adına ekip uyumuyla çok güzel şeyler yaptı." diye konuştu.

Bu bilinçle 16 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın denizciliğe ciddi ilgi gösterdiğini dile getiren Arslan, son 16 yılda denizcilik alanında ciddi işler yapıldığını anlattı.

Arslan, Piri Reis Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a Fahri Doktora Tevdi Töreni'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin denizcilik anlamındaki coğrafi avantajlarından bahsetti.

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, son 16 yılda denizcilik alanında ciddi işler yapıldığını belirterek, "Ankara'da denizciliğin dilinden anlayan bir bürokrat bulmak bizim için bir lütuf idi. Ancak son 16 yılda denizciliğin ne kadar önde geleni varsa bunlar gerek Ankara'da gerekse Türkiye'nin diğer bölgelerinde denizciliğin önünü açmak için bir ekip uyumuyla çok güzel şeyler yaptı." dedi.

Son 16 yılda denizcilik sektöründeki düzenlemeler ve yatırımlardan bahseden Arslan, ülkenin ekonomik olarak büyüyebilmesi için sektöre değer kazandıracak çok iş ve işlemler yaptıklarını vurguladı.

Arslan, yapılan yatırımların bir armatör veya tersane sahibi için olmadığını belirterek, onların da derdinin, davasının denizcilik marifetiyle ülkeye hizmet etmek olduğunu bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'ın Denizcilik Müsteşarı iken sektöre yaptığı hizmetlerden bahseden Arslan, Yılmaz'a üniversite tarafından fahri doktora verilmesi kararının çok doğru ve isabetli olduğunu söyledi.

Arslan, bugün genç meslektaşlarının hayata atıldığını anımsatarak, genç mezunlarının öğrencilik döneminde ailelerinin gecelerini gündüzlerine katarak ciddi çabalar sarfettiğini anlattı.

Yeni mezunlara mesleklerine güvenmeleri konusunda uyarılarda bulunan Arslan, "Karşınıza hangi zorluk çıkarsa çıksın, 'Evet, ben bunu yaparım' deyin. Bunu dediğiniz sürece yapamayacağınız hiçbir şey yok." şeklinde konuştu.

- "Üniversite adını dünyaya duyurdu"