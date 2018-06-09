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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan:

FİNANS HABERLERİ  | 09.06.2018 13:15 | Son Güncelleme

"Son 16 yılda denizcilikte gerçekten çok önemli şeyler yapıldı" - "36 yıldır bu işin içerisindeyim. Ankara'da denizciliğin dilinden anlayan bir bürokrat bulmak bizim için bir lütuf idi. Ancak son 16 yılda denizciliğin ne kadar önde geleni varsa bunlar gerek Ankara'da gerekse Türkiye'nin diğer bölgelerinde denizciliğin önünü açmak adına ekip uyumuyla çok güzel şeyler yaptı"

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, son 16 yılda denizcilik alanında ciddi işler yapıldığını belirterek, "Ankara'da denizciliğin dilinden anlayan bir bürokrat bulmak bizim için bir lütuf idi. Ancak son 16 yılda denizciliğin ne kadar önde geleni varsa bunlar gerek Ankara'da gerekse Türkiye'nin diğer bölgelerinde denizciliğin önünü açmak için bir ekip uyumuyla çok güzel şeyler yaptı." dedi.

Arslan, Piri Reis Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a Fahri Doktora Tevdi Töreni'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin denizcilik anlamındaki coğrafi avantajlarından bahsetti.

Bu bilinçle 16 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın denizciliğe ciddi ilgi gösterdiğini dile getiren Arslan, son 16 yılda denizcilik alanında ciddi işler yapıldığını anlattı.

Arslan, 1982 yılında üniversiteden mezun olduğunu ve 36 yıldır bu işin içinde bulunduğunu kaydederek, "Ankara'da denizciliğin dilinden anlayan bir bürokrat bulmak bizim için bir lütuf idi. Ancak son 16 yılda denizciliğin ne kadar önde geleni varsa bunlar gerek Ankara'da gerekse Türkiye'nin diğer bölgelerinde denizciliğin önünü açmak adına ekip uyumuyla çok güzel şeyler yaptı." diye konuştu.

Son 16 yılda denizcilik sektöründeki düzenlemeler ve yatırımlardan bahseden Arslan, ülkenin ekonomik olarak büyüyebilmesi için sektöre değer kazandıracak çok iş ve işlemler yaptıklarını vurguladı.

Arslan, yapılan yatırımların bir armatör veya tersane sahibi için olmadığını belirterek, onların da derdinin, davasının denizcilik marifetiyle ülkeye hizmet etmek olduğunu bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'ın Denizcilik Müsteşarı iken sektöre yaptığı hizmetlerden bahseden Arslan, Yılmaz'a üniversite tarafından fahri doktora verilmesi kararının çok doğru ve isabetli olduğunu söyledi.

Arslan, bugün genç meslektaşlarının hayata atıldığını anımsatarak, genç mezunlarının öğrencilik döneminde ailelerinin gecelerini gündüzlerine katarak ciddi çabalar sarfettiğini anlattı.

Yeni mezunlara mesleklerine güvenmeleri konusunda uyarılarda bulunan Arslan, "Karşınıza hangi zorluk çıkarsa çıksın, 'Evet, ben bunu yaparım' deyin. Bunu dediğiniz sürece yapamayacağınız hiçbir şey yok." şeklinde konuştu.

- "Üniversite adını dünyaya duyurdu"

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK DTO) Yönetim kurulu başkanı Tamer Kıran, denizcilik adına çok güzel ve kıymetli bir gün olduğunu belirterek, öğrencilere, sağlık sorunları olmadığı sürece mutlaka uzak yol ehliyetlerini almaları tavsiyesinde bulundu.

Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, üniversitenin 10. yılına ulaştığına belirterek, kurumun açtığı bölümlerle denizciliğe odaklandığını söyledi.

Üniversitenin denizcilik alanında dünyaya ismini duyurduğunu dile getiren Erdoğan, üniversite ve mezunları hakkında bazı bilgileri paylaştı.

Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Metin Kalkavan, çok mutlu oldukları bir eseri, bu üniversiteyi vatana kazandırdıklarını belirterek, üniversitenin kuruluş sürecinde karşılaştıkları sıkıntılardan bahsetti.

Kalkavan, velilere ithafen, "Siz bize cevherleri verdiniz biz onlara mücevher haline getirdik. Ülkemizde en yüksek katma değeri olan insana yatırımı yaptık. Bu gençlerimiz muhteşem bir iş başardılar." dedi.

Konuşmaların ardından üniversiteden birinci ikinci ve üçüncülük dereceleriyle mezun olan öğrencilere Bakan Yılmaz tarafından diplomaları verildi. Üniversite yönetimi tarafından ise fakültelerini dereceyle bitiren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Tüm mezun öğrencilere mezuniyet belgelerinin verildiği törende öğrenciler son olarak keplerini attılar.

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Arslan Piri Reis Üniversitesi

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