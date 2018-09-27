İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yerli ve milli hava araçları üretiminde çok büyük mesafeler kat ettiklerini belirterek, "200 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanımızda, yerli ve milli üretim uçaklarımızın inip kalkması artık bir hayal değil, inşallah o günleri de göreceğiz. Bizim hayallerimiz, birilerinin kabusu olsa da yolumuzdan dönmeyeceğiz." dedi.

Turhan, 12. Uluslararası sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı ve Havacılık Endüstrisi Tedarik Zinciri Platformu'nun (ISTANBUL AIRSHOW 2018) açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğin, dünya havacılık sektörünü ve havacılık endüstrisini bir araya getiren önemli bir fuar olduğunu söyledi.

Geçmişteki her dönemin bir isimle adlandırıldığını, bu dönemin iletişim çağı diye tanımlandığını dile getiren Turhan, "İlk insandan bugüne, insanoğlunun geride bıraktığı tüm çağlara tek bir isim verilecek olsaydı, benim tercihim 'ulaşım' olurdu." diye konuştu.

Turhan, geçmişten bugüne devletlerin ve milletlerin ulaşıma verdiği önemden bahsederek, şu değerlendirmelerde bulundu: