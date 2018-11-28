Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Türkmenistan’da

TÜRKMENBAŞI (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye olarak mega projelerle Transit ve Ulaştırma İşbirliği Anlaşması (Lapis Lazuli) koridorunun Avrupa'ya bağlanması için büyük çaba sarf ettiklerini bildirdi.

Transit ve Ulaştırma İşbirliği Anlaşmasına Taraf Ülkelerin Uluslararası Ulaştırma Bakanları Konferansı Türkmenistan'ın Türkmenbaşı şehrinde gerçekleştirildi.

Türkiye'yi temsilen konferansa katılan Turhan, açılış oturumunda yaptığı konuşmada, Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin giderek derinleştiği bir dönemden geçildiğine dikkati çekerek iki kıta arasındaki ticaretin günde 1,5 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Turhan, bu ticaret hacminin artarak devam etmesi ve 2025'te 740 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini ifade ederek, söz konusu ticaret hacmi göz önüne alındığında iki kıta arasındaki ulaşımın geliştirilmesinin büyük önem taşıdığının görüldüğünü vurguladı.

Bu anlamda, Lapis Lazuli koridorunun Afganistan, Türkmenistan, Hazar Denizi, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında ekonominin ticari ilişkilerin ve ulaşım bağlatılarının gelişimini amaçlayan çok önemli bir girişim olduğunu ifade eden Turhan, Hazar geçişli orta koridor ve Lapis Lazuli güzergahının Asya ve Avrupa'yı bağlayan iki önemli koridor olarak hızla geliştiğini söyledi.