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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "3. Havalimanı, Türkiye’nin gurur projesidir, durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecek ve 29 Ekim'de açılacaktır"

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2018 15:11 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "3. Havalimanı, Türkiye’nin gurur projesidir, durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecek ve 29 Ekim'de açılacaktır"


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flaş İstanbul Yeni Havalimanı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

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