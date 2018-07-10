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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında devir teslim töreni

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 18:16 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına getirilen Cahit Turhan, görevi Ahmet Arslan'dan devraldı - Cahit Turhan: - "Aldığımız bu bayrağı maksadına, menzile ulaştırmak için gayret sarf edeceğimizden emin olunuz" - Ahmet Arslan: - "240 bin kişilik ulaştırma ailesi olarak bayrağı daha da yukarılara taşıdık" - "(Çorlu'daki tren kazası) Yapılan çalışmalar herhangi bir atlamanın, eksikliğin olmadığı yönündedir. Bu, adli ve idari soruşturmalarla kesinlik kazanacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, görevi eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'dan devraldı.

Turhan, Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Bakanlığın ülke insanının hayatını kolaylaştırmada, günlük hayatında, seyahatinde ve haberleşmesinde erişilebilir ve ulaşılabilir olması konusunda büyük projelere imza attığını söyledi.

Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı döneminde başlattığı projelerin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan çalışmaların takdire şayan olduğunu belirten Turhan, "Ben de 30 yıl bu bakanlığa bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünde görev yaptım. 2 yıllık bir ayrılıktan sonra yuvaya tekrar döndüm. Bundan sonra yine ulaştırma ailesiyle ülkemize daha güzel hizmetler vermeye gayret edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiyle "bu işin aşk, şevk, gönül ve sevgi işi" olduğunu vurgulayan Turhan, kendilerinin de onun gösterdiği 2023, 2053, 2071 hedeflerine ülkeyi hazırlamak için her alanda hizmetlerin temelini oluşturacaklarını dile getirdi.

Turhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği hedeflere ulaşmak için daha büyük projeleri, yeni bir anlayışla insanların hizmetine daha hızlı sunmak için gayret edeceklerini, aşkla ve şevkle çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Aldıkları bu bayrağı, maksadına, menzile ulaştırmak için gayret göstereceklerinin altını çizen Turhan, millete ve ülkeye daha güzel, faydalı hizmetler yapılması temennisinde bulundu.

Turhan, Tekirdağ-Çorlu'daki tren kazasına da değinerek, şöyle konuştu:

"Ulaştırma sektöründe bu tür kazalar zaman zaman oluyor. Biz, gerek tesisle gerek araçlarla gerekse de kullanıcılarla kuralları belirleyen Bakanlık olarak bu konuda yapılması gerekenleri yapacağız. Hizmet altyapısını yapmak yetmiyor, bu hizmetin kullanılması esnasındaki işletim kurallarını yapmak da hizmeti yapmak kadar önemli."

- "Ulaştırma ailesi olarak bayrağı daha da yukarılara taşıdık"

Arslan da AK Parti hükümetleri döneminde 16 yıldır ülkenin erişim ve ulaşımıyla ilgili çok şey yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirterek, vatandaşların da ülkenin ulaşım ve erişiminden yararlanan uluslararası taşımacıların da bunu bildiğini söyledi.

16 yılda bakanlık olarak 474 milyar liralık yatırım yaptıklarını vurgulayan Arslan, "25,5 ay önce Başbakan Binali Yıldırım'dan bakanlık görevini devralırken, 'Biz ekip arkadaşlarımızla gecemizi gündüzümüze katarak bu bayrağı daha yukarılara taşıyacağız.' demiştik. 240 bin kişilik ulaştırma ailesi olarak bayrağı daha da yukarılara taşıdık." diye konuştu.

Bakanlığı döneminde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim'de resmen hizmete alınacağını, Kanal İstanbul ile ilgili sahada çalışmaları son aşamaya getirdiklerini, sondajları yaptıklarını, güzergahı belirlediklerini, ÇED sürecini başlattıklarını ve finans yöntemiyle ilgili bu sene "Vira bismillah" denilebilecek aşamaya getirdiklerini bildirdi.

Tekirdağ Çorlu'da istenmeyen bir tren kazası yaşandığını anımsatan Arslan, olayla ilgili her türlü adli ve idari soruşturmanın yapıldığını söyledi.

Arslan, herhangi bir hata, aksaklık olmasın diye her zaman çalışmaların yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Belirli periyotlarla yapılan çalışmalar var. Dar süreli, uzun ve orta vadeli periyotlarla yapılan çalışmalar var. Bu çalışmalar, herhangi bir atlamanın, eksikliğin olmadığı yönündedir. Bu, adli ve idari soruşturmalarla kesinlik kazanacaktır fakat o gün kriz merkezinde açıklama yapılırken, uzun soluklu kontrolün nisan ayında yapıldığı ifade edildi. Nisandan bu yana hiçbir şey yapılmadı mı? Hayır, 6 aylık, 1 yıllık kontroller var. Özellikle geometrik ölçülerle ilgili gereği yapılmıştır. Aylık, 15 günlük, haftalık kontrollerin de yapıldığını, belgelendiğini vurgulamak isterim."

Konuşmaların ardından Cahit Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevini Arslan'dan devraldı.

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