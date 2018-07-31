FİNANS

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından açıklama:

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2018 15:47 | Son Güncelleme

"(Aydın'ın Kuyucak ile Denizli'nin Sarayköy istasyonları arasındaki demiryolu hattının yağışlar nedeniyle hasar görmesi) Durumun son anda fark edilmesi veya makinistler fark edip kazayı önledi gibi bir durum söz konusu değildir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, Aydın'ın Kuyucak ile Denizli'nin Sarayköy istasyonları arasında hattın yağışlar nedeniyle hasar gördüğünün demiryolu bakım ve kontrol personeli tarafından tespit edildiği belirtilerek, son anda fark edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, aşırı yağışların sele dönüşmesi nedeniyle hasar gören demiryolu hattının dün saat 19.40'tan itibaren tren trafiğine kapatıldığı belirtildi.

Hattın çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden tren trafiğine açıldığı bildirilen açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın son dönemde ülke çapında artan aşırı yağışlar nedeniyle ulaşımı etkileyecek herhangi bir durumla karşılaşılmaması amacıyla bakım ekipleri tarafından kontrollerin artırılması talimatı verdiği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dün Aydın’ın Kuyucak ile Denizli’nin Sarayköy istasyonları arasındaki kilometre 217+380 ile 190+100 arasındaki hattan sorumlu demiryolu bakım ve kontrol personeli tarafından, aşırı yağışın sele dönüşerek demiryolunun hasar gördüğü tespit edilmiş ve saat 19.40’ dan itibaren tren trafiğine kapatılmıştır. Durumun son anda fark edilmesi veya makinistler fark edip kazayı önledi gibi bir durum söz konusu değildir."

PARTNERArjantin'i karıştıran yasak aşk iddiasıArjantin'i karıştıran yasak aşk iddiası
ASUS’tan yenilikçi bir tasarım: ZenBook SASUS’tan yenilikçi bir tasarım: ZenBook S
TPAO’dan Akdeniz'de helikopter hamlesiTPAO’dan Akdeniz'de helikopter hamlesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
demiryolunun trafiğe kapatılması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

Yeni dönem başlıyor! Devlette part time iş fırsatı

Yeni dönem başlıyor! Devlette part time iş fırsatı

Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

Akaryakıta çifte zam pompadan döndü

Akaryakıta çifte zam pompadan döndü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ASUS’tan yenilikçi bir tasarım: ZenBook S

ASUS’tan yenilikçi bir tasarım: ZenBook S

TPAO’dan Akdeniz'de helikopter hamlesi

TPAO’dan Akdeniz'de helikopter hamlesi

Akıllı Tarım TIR'ı 10 bin çiftçiyle buluşmaya hazırlanıyor

Akıllı Tarım TIR'ı 10 bin çiftçiyle buluşmaya hazırlanıyor

İKV Başkanlığına yeniden Ayhan Zeytinoğlu seçildi

İKV Başkanlığına yeniden Ayhan Zeytinoğlu seçildi

İkinci çeyrekteki turizm geliri yüzde 30 arttı

İkinci çeyrekteki turizm geliri yüzde 30 arttı

Türkiye dünya nüfusunun yüzde 90'ına un ihraç etti

Türkiye dünya nüfusunun yüzde 90'ına un ihraç etti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.