Ülke genelinde hava sıcaklığı artacak

Türkiye genelinde hava sıcaklığının yarın 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin yarın parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı ülke genelinde 1 ila 3 derece artacak.

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde havanın az bulutlu ve açık olması beklenirken, Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz Bölgesi'nde az bulutlu ve açık bir hava etkili olurken, bölgenin doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğusunda ise havanın parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Denizlerde fırtına beklenmiyor.

